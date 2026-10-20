Caro carburanti, quinto giorno di protesta allo svincolo di Sant'Onofrio

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Prosegue e si allarga la protesta di agricoltori e autotrasportatori allo svincolo di Sant’Onofrio, ma anche a quelli di Vazzano e Pizzo, contro il caro carburanti. A scendere in campo con i manifestanti anche i commercianti di Vibo e le associazioni di motociclisti. In attesa dell’incontro col governo

VIBO VALENTIA – Nuova giornata di passione per gli agricoltori e autotrasportatori in protesta agli svincoli autostradali di Sant’Onofrio-Vibo, Vazzano e Pizzo-Angitola contro il caro carburanti. Una protesta pacifica che si sta pian piano allargando anche ad altre categorie che inevitabilmente risentono in maniera riflessa dell’innalzamento del costo della benzina e gasolio.

I veicoli continuano a transitare, seppur lentamente, ma non vi è alcun blocco anche per lo schieramento massiccio delle forze dell’ordine.

E così, a dar manforte ai manifestanti sono scesi in campo anche i commercianti di Vibo Valentia, aderenti all’associazione “Vetrine Vibonesi”, che hanno deciso di chiudere le rispettive attività per la mattinata odierna, 20 ottobre 2026, per recarsi allo svincolo santonofrese per abbracciare le ragioni della protesta. Una iniziativa nata nelle scorse ore che ha coinvolto oltre 40 esercenti del capoluogo sparsi nelle varie zone della città anche se il cuore pulsante è rappresentato da quelli di Corso Vittorio Emanuele. Altri invece hanno deciso di fare diversamente, mantenendo alzate le saracinesche.

LA CATEGORIA HA RISPOSTO PRESENTE

«La categoria ha risposto in maniera massiccia e soprattutto velocissima – ha commentato Santamaria – È stata una cosa organizzata in modo del tutto spontaneo su un gruppo WhatsApp, nata dall’idea di un commerciante che ha detto: “Perché non andiamo ad aiutare queste persone che da settimane sono lì, al freddo, a tutelare anche i nostri interessi?”. Dalla mattina alla sera abbiamo deciso di chiudere le nostre attività».

A causa dei tempi ristretti non è stato possibile richiedere le autorizzazioni formali con i tre giorni di preavviso previsti dalla legge per un corteo organizzato, ma la presenza al fianco dei dimostranti e il blocco simbolico delle vendite hanno voluto trasmettere un segnale inequivocabile di incoraggiamento e determinazione a chi sostiene il presidio.

CARO CARBURANTE E DIGNITà DEL LAVORO, UNA BATTAGLIA COMUNE

Per Santamaria e per i commercianti aderenti, la battaglia condotta da agricoltori e autotrasportatori non riguarda soltanto singole categorie di categoria, ma investe l’intero tessuto sociale e produttivo del Paese: «Siamo qui come associazione “Vetrine Vibonesi” insieme ai commercianti che hanno deciso di chiudere per portare un segno di riconoscenza soprattutto agli agricoltori e ai trasportatori, che da settimane sono qui mattina, sera e notte a fare anche i nostri interessi. Ci auguriamo che vi sia una partecipazione sempre più forte da parte dell’intera cittadinanza, perché questo è un problema che tocca tutti: l’aumento della benzina, il carovita e il fatto di aver perso la dignità del lavoro, per cui non si riesce più ad arrivare a fine mese pur lavorando dalla mattina alla sera».

IN CAMPO ANCHE I MOTOCICLISTI

E per far capire quanto il perimetro della protesta si stia allargando si registra l’adesione anche delle associazioni dei motociclisti e dei commercianti di veicoli su due ruote che hanno fatto un’entrata pittoresca in scena con i loro mezzi e l’invito accorato alla gente ad aderire alla protesta perché, spiegano, “il problema del caro carburanti riguarda tutti non solo una parte della popolazione, non solo gli agricoltori e gli autotrasportatori”.

I SINDACI DI VIBO E DI PIZZO AL PRESIDIO

In tarda mattinata sono giunti al presidio i sindaci di Vibo e di Pizzo, rispettivamente Enzo Romeo e Sergio Pititto, per portare la vicinanza delle due amministrazioni comunali ai manifestanti, ascoltare non solo le ragioni della protesta ma soprattutto le loro speranze e le difficoltà che stanno incontrando da giorni. Una battaglia di tutti. Il sindaco di Vibo Valentia Enzo Romeo annuncia la convocazione di un consiglio comunale aperto a tutte le forze politiche e sociali del territorio. L’obiettivo è arrivare a un documento unitario che raccolga le istanze degli autotrasportatori, degli agricoltori, dei pescatori, dei commercianti e delle famiglie e portarlo direttamente a Roma, all’attenzione della deputazione parlamentare calabrese e soprattutto del Governo.