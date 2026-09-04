Rombiolo, completati i lavori di efficientamento energetico

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Completati gli interventi di efficientamento energetico promossi dall’amministrazione di Rombiolo che hanno interessato quattro strutture comunali

ROMBIOLO – Si sono conclusi i lavori di efficientamento energetico realizzati nell’ambito dell’Avviso pubblico Cse 2025 – Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica. Gli interventi hanno interessato quattro strutture comunali, per un investimento complessivo di 811.324,31 euro.

«Questi interventi rappresentano un passo decisivo verso una comunità più sostenibile, con edifici più confortevoli, consumi energetici ridotti e maggiore attenzione all’ambiente», afferma la sindaca Caterina Contartese.

ALLA SCUOLA DI PERNOCARI REALIZZATE CHIUSURE TRASPARENTI CON NUOVI INFISSI

Alla scuola primaria e dell’infanzia della frazione Pernocari realizzate chiusure trasparenti con nuovi infissi nonché sistemi di schermatura solare, per un importo di 251.489 euro.

Nella biblioteca comunale, invece, installati un impianto fotovoltaico, un impianto a pompa di calore per la climatizzazione e uno per la produzione di acqua calda sanitaria e i servizi annessi, con un investimento di 170.697 euro. Gli stessi interventi hanno interessato l’edificio scolastico di via F.lli Bandiera, nella frazione Moladi, per 128.058,31 euro.

Sempre a Moladi, nell’edificio scolastico di via I Maggio, realizzate chiusure trasparenti con infissi e sistemi di schermatura solare, per 261.080 euro.

«L’installazione dei nuovi infissi – sottolinea Contartese – consente di migliorare l’isolamento termico e il comfort acustico degli edifici scolastici, garantendo ambienti più salubri e confortevoli per i nostri bambini».

I NUOVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI CONSENTIRANNO DI PRODURRE ENERGIA PULITA E RINNOVABILE

I nuovi impianti fotovoltaici consentiranno di produrre energia pulita e rinnovabile, con una riduzione dei consumi elettrici e dei costi di gestione. «È un passo concreto verso l’autonomia energetica e la riduzione delle emissioni – aggiunge la sindaca – mentre le nuove pompe di calore permetteranno una climatizzazione più efficiente durante tutto l’anno».

Gli interventi puntano quindi a migliorare l’efficienza degli edifici pubblici e a ridurne l’impatto ambientale. «Continuiamo a investire nel futuro del nostro territorio – conclude Caterina Contartese – con interventi che migliorano la qualità della vita e consentono di utilizzare le risorse pubbliche per rafforzare servizi essenziali».