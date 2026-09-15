San Calogero, un nuovo parco urbano nella frazione Calimera

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Il Comune di San Calogero ha approvato la delibera che dà indirizzo agli uffici dell’ente di avviare le pratiche per la realizzazione di un parco di 14mila metri quadri nella frazione Calimera

SAN CALOGERO – Un parco urbano di circa 14.000 metri quadrati pronta a trasformarsi nel nuovo polmone ricreativo e sociale della frazione Calimera è questo l’obiettivo stabilito dalla Giunta comunale di San Calogero, guidata dal sindaco Nicola Brosio, che ha approvato nei giorni scorsi la Delibera per la riconversione e riqualificazione dell’ex campo sportivo comunale.

L’atto di indirizzo segna un netto cambio di rotta rispetto al passato per il terreno oggetto del parco. La precedente Amministrazione Maruca ne aveva infatti previsto l’inserimento nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, promuovendo un avviso pubblico per la cessione o gestione a privati. Tuttavia, la procedura esplorativa è andata interamente deserta, non essendo pervenuta alcuna manifestazione di interesse.

IL NUOVO PARCO, TRA SOCIALITA’, VERDE E INCLUSIONE

Di fronte all’esito negativo del bando, la nuova compagine amministrativa ha scelto di rivedere le modalità di valorizzazione del bene, decidendo di destinarlo a un uso totalmente pubblico. Il progetto immagina la nascita di un parco urbano polifunzionale ed ecologico, strutturato per rispondere ai bisogni della comunità locale e migliorare il contesto urbano della frazione.

L’intervento prevede l’integrazione di diversi elementi funzionali: sistemazione a verde con fornitura di essenze arboree, vialetti pedonali e spazi per l’attività motoria all’aperto; aree ludiche inclusive, zone di sosta, arredo urbano, illuminazione pubblica e attrezzature sportive leggere.

L’ITER TECNICO DEL COMUNE E LE SINERGIE ISTITUZIONALI

Questi elaborati costituiranno il presupposto tecnico sia per la stesura del Progetto di fattibilità tecnico-economica, sia per la candidatura dell’opera a specifici bandi di finanziamento regionali, nazionali o comunitari. Contestualmente, il Comune avvierà un dialogo istituzionale con gli enti territoriali, tra cui la Regione Calabria e l’azienda Calabria Verde, per verificare forme di collaborazione, fornitura di piante e supporto tecnico-operativo.