Vibo, i lavori in via degli Artigiani dureranno tre mesi: spostata parte del mercato

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Per via della presenza dei lavori su via degli Artigiani che dureranno circa tre mesi, il Comune di Vibo ha deciso di trasferire una parte del mercato del sabato

VIBO VALENTIA – Cambia temporaneamente la mappa del mercato settimanale del sabato a Vibo Valentia Centro a causa dei lavori di ammodernamento della rete fognaria lungo Viale degli Artigiani, e così il Comune di Vibo ha disposto lo spostamento parziale e temporaneo dei banchi di vendita interessati dai cantieri nella vicina area di Via Assise, nel cosiddetto Piazzale Circo lungo Viale della Pace. La decisione è stata formalizzata con l’ordinanza dirigenziale del 16 settembre scorso, firmata dal dirigente del Settore Attività Produttive e Suap, Domenico Libero Scuglia, su indicazione del Sindaco e dell’Assessore al ramo.

I LAVORI IN VIA DEGLI ARTIGIANI DURERANNO ALMENO TRE MESI

Il provvedimento si è reso necessario a seguito della nota inviata dal Settore Infrastrutture e Nuove Opere, la quale segnalava che gli interventi sulla rete delle acque bianche e nere nel lotto della zona Ovest comporteranno inevitabili interferenze con la viabilità e la fruibilità di Viale degli Artigiani. Secondo le stime tecniche dei competenti uffici comunali, il cantiere proseguirà per un periodo minimo di almeno 90 giorni, salvo imprevisti o esigenze operative in corso d’opera. Da qui la necessità di individuare una collocazione alternativa per garantire sia la continuità lavorativa degli ambulanti, sia la sicurezza e i servizi ai cittadini.

LA NUOVA MAPPA IN VIA ASSISE E LE REGOLE DA RISPETTARE

La scelta della nuova sede è ricaduta su Via Assise (Piazzale Circo), opzione avallata dal parere favorevole del Comando di Polizia Locale in quanto ritenuta la soluzione a minor impatto per la viabilità cittadina. I posteggi sostitutivi avranno dimensioni non inferiori a quelle originarie e le riassegnazioni avverranno secondo quanto previsto dal Regolamento comunale del commercio su aree pubbliche. L’ordinanza stabilisce inoltre una serie di disposizioni stringenti per gli operatori: Le attività si svolgeranno dalle 8:00 alle 13:00. Le operazioni di allestimento banchi dovranno avvenire tra le 6:30 e le 7:30 (durante l’ora legale) e tra le 7:00 e le 8:00 (durante l’ora solare); gli ambulanti saranno tenuti a raccogliere i rifiuti differenziandoli negli appositi sacchetti e a lasciare le piazzole del tutto pulite entro un’ora dalla chiusura delle vendite; è vietato l’uso di diffusori e mezzi sonori durante la vendita.

La Polizia Locale vigilerà sul rispetto delle occupazioni e potrà apportare modifiche organizzative per garantire la sicurezza del traffico e dei pedoni. I banchi rimarranno nella nuova collocazione fino al completamento dei lavori e al ripristino delle condizioni di fruibilità in Viale degli Artigiani.