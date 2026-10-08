Fuga di gas vicino al Liceo "Berto", il Comune di Vibo diffida la ditta e cantiere aperto solo di pomeriggio

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Dopo la fuga di gas vicino al Liceo “Berto” il Comune di Vibo ha diffida la ditta a completare velocemente i lavori annunciando l’apertura del cantiere solo di pomeriggio da mercoledì prossimo

VIBO VALENTIA – Il Comune ha formalmente diffidato l’impresa che stava eseguendo i lavori in via degli Artigiani, dove martedì 6 ottobre una fuga di metano ha interessato le immediate vicinanze del Liceo scientifico “Giuseppe Berto” annunciando che da mercoledì prossimo il cantiere resterà attivo solo nel pomeriggio, dalle 14:30 alle 20:30.

LA VERSIONE DEL COMUNE DI VIBO SULLA FUGA DI GAS

Secondo la ricostruzione diffusa dal sindaco Enzo Romeo e dall’assessore ai Lavori pubblici Salvatore Monteleone, la perdita si è verificata durante lo scavo per la posa della nuova condotta della rete di raccolta delle acque bianche. L’impresa appaltatrice ha accidentalmente danneggiato la tubazione del gas che serve il liceo. È intervenuta Italgas per la messa in sicurezza e il ripristino della rete, un’operazione che il Comune definisce tecnicamente complessa e che ha comportato anche la riduzione della pressione del gas proveniente dalla centrale di zona Cocari. Si è attivata la macchina dell’emergenza, con Polizia locale, Vigili del fuoco, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di finanza, 118 e personale tecnico comunale, compresi il RUP, il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

“L’episodio è stato serio e non doveva verificarsi”, sottolineano il sindaco e l’assessore, aggiungendo che “ogni responsabilità dovrà essere accertata nelle sedi competenti”.

LE MISURE PRESE PRIMA DELL’INCIDENTE

L’amministrazione tiene a evidenziare quanto fatto in via preventiva. Prima dell’avvio del cantiere il Comune aveva informato via PEC le attività commerciali della zona e la dirigenza del liceo sui lavori e sui possibili disagi. Gli uffici avevano inoltre acquisito le informazioni sui sottoservizi, confrontandosi con Italgas e mettendo a disposizione degli addetti ai lavori la mappatura con il tracciato della condotta del gas.

A cantiere avviato si era svolto in Comune un tavolo tecnico con assessore, scuola, Polizia locale, settori Lavori pubblici e Protezione civile, RUP e responsabile della sicurezza, per affrontare organizzazione del cantiere, viabilità, sicurezza e procedure d’emergenza. In quella sede, riferisce la nota, era emersa la non coerenza del piano di evacuazione adottato dall’istituto rispetto al Piano di Protezione civile comunale.

LE AZIONI DOPO L’EMERGENZA

Il 7 ottobre scorso è stato convocato un nuovo tavolo tecnico, con l’assessore, i rappresentanti del liceo, della Provincia, della Polizia locale, dei settori comunali, del RUP e del direttore dei lavori. L’Ente ha diffidato l’impresa esecutrice e ha avviato verifiche per accertare l’accaduto e nel pomeriggio di oggi, giovedì 8 ottobre, il tavolo si è aggiornato alla presenza anche del sindaco Romeo. Dopo il contatto con la ditta, la decisione: da mercoledì prossimo il cantiere sarà attivo solo dalle 14:30 alle 20:30.

I RINGRAZIAMENTI DEL SINDACO ROMEO

“La sicurezza delle persone viene prima di tutto”, dichiarano Romeo e Monteleone, riconoscendo il lavoro delle istituzioni e degli operatori che hanno gestito l’emergenza “con tempestività e professionalità”. Gratitudine anche a forze dell’ordine, Vigili del fuoco, 118, Italgas, personale comunale, alla dirigente scolastica e al personale docente e ATA per la gestione dell’evacuazione: “Il Comune continuerà a seguire direttamente l’evoluzione del cantiere”, concludono sindaco e assessore, ribadendo l’obiettivo di completare l’opera garantendo “la massima tutela possibile” a studenti, personale, residenti, commercianti e cittadini.