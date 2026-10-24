Scuole sicure, dalla Provincia 1,36 milioni per sette istituti del Vibonese

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Finanziati gli interventi di adeguamento antincendio per sette scuole del Vibonese: Serra San Bruno, Nicotera, Tropea e Vibo Valentia. Il presidente della Provincia, Barbalace: «La sicurezza è una priorità»

VIBO VALENTIA – Un milione e 360mila euro per migliorare la sicurezza delle scuole del Vibonese. La Provincia ha ottenuto le risorse, previste dal decreto ministeriale del 30 gennaio 2026, per finanziare interventi di adeguamento alle norme antincendio in sette istituti del territorio.

I fondi interesseranno scuole di Serra San Bruno, Nicotera, Tropea e Vibo Valentia, con l’obiettivo di rafforzare le condizioni di sicurezza degli edifici e garantire ambienti adeguati a studenti, docenti e personale scolastico.

Nei giorni scorsi, il presidente della Provincia, Franco Barbalace, ha effettuato un sopralluogo al liceo classico “Pasquale Galluppi” di Tropea, accolto dal dirigente scolastico Nicola Antonio Cutuli. L’incontro è servito a verificare direttamente le criticità della struttura e a confrontarsi sulle necessità di intervento. Ulteriori visite sono previste negli altri istituti interessati dai finanziamenti, per individuare le priorità sulla base delle condizioni effettive degli edifici.

LE PAROLE DEL PRESIDENTE FF DELLA PROVINCIA, BARBALACE

«La sicurezza delle scuole rappresenta una priorità per la Provincia e un impegno concreto nei confronti dei nostri studenti, delle famiglie e di tutto il personale scolastico – ha dichiarato Barbalace – L’ottenimento di queste risorse ci consente di programmare interventi necessari per migliorare le condizioni degli edifici. Parliamo di 1 milione e 360mila euro destinati a sette istituti distribuiti sul territorio provinciale».

Il presidente ha inoltre sottolineato la necessità di affiancare ai lavori una ricognizione complessiva del patrimonio scolastico. «Vogliamo lavorare anche per lasciare un quadro conoscitivo aggiornato e una visione complessiva del patrimonio scolastico provinciale, capace di coniugare sicurezza, funzionalità e un utilizzo attento delle risorse pubbliche».

L’attività di ricognizione riguarderà le condizioni delle strutture, le esigenze attuali e future degli istituti e i costi di gestione e l’obiettivo è disporre di dati aggiornati per programmare gli interventi secondo criteri di priorità, superando una gestione limitata alle singole emergenze e orientando le future scelte anche sulla base della sostenibilità economica.

LE SCUOLE DEL VIBONESE DESTINATARIE DEGLI INTERVENTI

Nel dettaglio, i finanziamenti sono così ripartiti: 200mila euro all’Istituto di istruzione superiore “Luigi Einaudi” di Serra San Bruno; 200mila euro al liceo classico “Pasquale Galluppi” di Tropea; 200mila euro all’Istituto professionale alberghiero di Vibo Valentia. Previsti inoltre 300mila euro al liceo scientifico “Berto” di Vibo Valentia, sede centrale; 130mila euro all’Istituto tecnico industriale di Nicotera; 200mila euro all’Istituto tecnico per geometri di Vibo Valentia e 130mila euro all’Istituto professionale alberghiero di Tropea.

La Provincia procederà ora agli adempimenti necessari per avviare le successive fasi operative, in raccordo con gli uffici competenti. L’obiettivo è trasformare i finanziamenti in interventi concreti, rafforzando la sicurezza degli edifici e ponendo le basi per una programmazione più organica dell’edilizia scolastica.