Ricadi, il Faro di Capo Vaticano torna a splendere: al via il restauro

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Aperta la fase operativa dell’intervento sul Faro di Capo Vaticano, simbolo identitario di Ricadi e punto di riferimento per la navigazione. Smontata la lanterna, i componenti meccanici saranno sottoposti a riparazione e restauro conservativo. La Pro Loco propone l’apertura alle visite guidate. Si tratta dei lavori più importanti degli ultimi 40 anni

CAPO VATICANO – Il Faro di Capo Vaticano si prepara a ritrovare la sua luce. Sono ufficialmente iniziati gli interventi per il recupero di una struttura che, oltre a rappresentare un riferimento per la navigazione lungo la costa calabrese, costituisce uno dei simboli più riconoscibili del territorio di Ricadi e dell’intero comprensorio.

Il progetto si configura come uno dei più importanti e complessi interventi di ripristino e conservazione realizzati dalla Marina Militare sulla rete dei fari italiani negli ultimi quarant’anni. Un’operazione resa necessaria dal progressivo deterioramento della struttura, che negli ultimi anni aveva perso funzionalità a causa del tempo e degli elevati costi di gestione.

LA DECISIONE A FEBBRAIO DEL 2023

A imprimere una svolta al percorso di recupero è stato Michele Maiorano, insediatosi come Reggente del Faro il 1° febbraio 2023. Da allora ha avviato un’interlocuzione costante con il Comando Zona Fari di Taranto, rappresentato dal Capitano di Fregata Antonio Croce, per sollecitare un intervento capace di restituire piena efficienza all’impianto.

I primi passaggi concreti risalgono al 28 ottobre 2025, quando si è svolto un sopralluogo congiunto per valutare la possibilità di ripristinare l’antica ottica rotante originale. All’ispezione hanno partecipato, insieme a Maiorano, il Sottotenente di Vascello Monica Materazzi di Maritecnofari di La Spezia e il Maresciallo Enzo Specchia di Marifari Taranto. Presenti anche i rappresentanti del Provveditorato alle Opere pubbliche, Ufficio 6 di Reggio Calabria, diretto da Daniela Lampasi, con i tecnici incaricati: il geometra Giuseppe Sergi, l’ingegnere Armando Astolfi e l’architetto Loris Latella.

UN PIANO OPERATIVO ARTICOLATO SU DUE FRONTI

Da quel momento è stato definito un piano operativo articolato su due fronti: a Maritecnofari di La Spezia sono stati affidati gli interventi sulla componente meccanica e sulla lanterna, mentre al Provveditorato di Reggio Calabria spettano i lavori di consolidamento e di efficientamento strutturale dell’edificio.

Il 21 ottobre scorso le attività sono entrate nella fase esecutiva. La squadra guidata dal Capitano di Vascello Gianfranco Betrò, affiancato dal Sottotenente di Vascello Monica Materazzi e dal funzionario tecnico Umberto Petacco, ha completato lo smontaggio dei singoli componenti meccanici della lanterna. Tutti gli elementi sono stati presi in carico per essere sottoposti alle necessarie operazioni di riparazione e restauro conservativo. Una fase delicata, propedeutica ai successivi interventi strutturali che saranno curati dal Provveditorato alle Opere pubbliche.

UN SIMBOLO DEL TERRITORIO

Il recupero del Faro, dunque, non riguarda soltanto il ripristino della sua funzione originaria, ma anche la restituzione alla comunità di un luogo profondamente legato alla storia e all’identità di Capo Vaticano. La sua immagine, nel tempo, è diventata un segno distintivo del territorio, adottato da realtà associative, a partire dalla Pro Loco Capo Vaticano APS, e da attività imprenditoriali locali, oltre che da marchi di rilievo internazionale come la distilleria Caffo.

Proprio la valorizzazione del sito è stata al centro dell’incontro operativo del 29 ottobre, al quale hanno preso parte i soggetti istituzionali coinvolti e la Pro Loco. Il presidente Vincenzo Paparatto, facendosi interprete del sentimento di appartenenza della comunità ricadese e dell’interesse turistico legato al faro, ha avanzato alla Marina Militare una proposta formale per la stipula di un accordo che consenta di organizzare un calendario di visite guidate all’interno della struttura.

L’ipotesi, già sperimentata in passato attraverso un’iniziativa pilota, è ora al vaglio degli organi competenti, anche in considerazione della natura militare dell’area e delle necessarie condizioni di sicurezza e accessibilità.

Nel corso dell’incontro Paparatto ha espresso, a nome della Pro Loco e dell’intero territorio, un ringraziamento al Reggente Michele Maiorano per l’impegno profuso nel promuovere il percorso di recupero, alla Marina Militare, rappresentata dal Capitano Gianfranco Betrò e dalla sua squadra, e ai responsabili e ai tecnici del Provveditorato alle Opere pubbliche di Reggio Calabria.

VALORIZZARE IL FARO E RENDERLO PIù ACCESSIBILE E RICONOSCIBILE

L’obiettivo è ora accompagnare il completamento dei lavori con un percorso di valorizzazione che possa rendere il faro sempre più accessibile e riconoscibile. In questa direzione si muove anche l’organizzazione di una serata-evento prevista per la prossima primavera, durante la quale saranno illustrati i dettagli del restauro e ringraziate pubblicamente le istituzioni e le maestranze impegnate nell’intervento.

Per Capo Vaticano si apre così una nuova fase: il recupero di una struttura che appartiene alla memoria collettiva e che, una volta restituita alla piena funzionalità, potrà continuare a svolgere il proprio compito sul mare, diventando anche un’occasione di conoscenza e promozione del territorio.