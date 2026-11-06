Joppolo, finanziati tre interventi da 150 mila euro per la sicurezza delle scuole

La scuola elementare di Joppolo2 minuti per la lettura
Il Comune di Joppolo ottiene un finanziamento da 150mila euro per tre interventi destinati alla messa in sicurezza e all’adeguamento antincendio delle scuole del territorio
JOPPOLO – L’Amministrazione comunale ha ottenuto l’ammissione a finanziamento di tre interventi destinati alla messa in sicurezza e all’adeguamento antincendio degli edifici che ospitano le scuole del territorio, per un importo complessivo di 150.000 euro.
I finanziamenti, pari a 50.000 euro per ciascun intervento, sono stati riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’ambito della procedura di scorrimento delle graduatorie relative agli interventi di adeguamento alla normativa antincendio e di messa in sicurezza degli edifici scolastici. Le risorse consentiranno di intervenire sui tre plessi scolastici comunali: per la Scuola dell’Infanzia un intervento di messa in sicurezza e adeguamento antincendio finalizzato alla tutela dell’utenza fragile; per la Scuola Primaria un intervento integrato di adeguamento antincendio, sicurezza e funzionalità e, infine per la Scuola Secondaria di primo grado un intervento di messa in sicurezza e adeguamento alla normativa antincendio.
LE PAROLE DEL SINDACO GIUSEPPE DATO
L’ammissione a finanziamento dei tre interventi consentirà di destinare risorse specifiche al miglioramento delle condizioni di sicurezza degli ambienti frequentati quotidianamente da alunni, docenti e personale scolastico. “Siamo particolarmente soddisfatti di questo risultato – ha dichiarato il sindaco, Giuseppe Dato – perché riguarda un settore che consideriamo prioritario: la sicurezza delle nostre scuole. Abbiamo ottenuto risorse per tutti e tre gli edifici scolastici del territorio, dalla scuola dell’infanzia fino alla secondaria di primo grado. È un investimento importante che mette al centro i bambini, i ragazzi, le famiglie e tutto il personale che quotidianamente vive questi ambienti”.
Con questi tre interventi, Joppolo compie dunque un ulteriore passo verso il miglioramento del proprio patrimonio scolastico. A seguito dell’ammissione delle istanze, sono state sottoscritte le relative convenzioni con il Ministero.
GLI INTERVENTI DOVRANNO TERMINARE ENTRO IL 30 APRILE 2027
“La sicurezza degli edifici scolastici – ha continuato – non è soltanto un adempimento normativo, ma una responsabilità concreta delle istituzioni. Vogliamo garantire ai nostri studenti luoghi sempre più sicuri e adeguati, nei quali poter crescere, imparare e costruire il proprio futuro. Questo finanziamento rappresenta un ulteriore passo nel percorso di attenzione e valorizzazione del patrimonio pubblico comunale. Continueremo a lavorare – ha concluso Dato – per intercettare ogni opportunità di finanziamento utile a migliorare i servizi e la qualità della vita della nostra comunità”, conclude il sindaco Dato.
Gli interventi dovranno terminare entro il 30 aprile 2027, nel rispetto delle disposizioni previste per il finanziamento.
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