Joppolo, finanziati tre interventi da 150 mila euro per la sicurezza delle scuole

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Il Comune di Joppolo ottiene un finanziamento da 150mila euro per tre interventi destinati alla messa in sicurezza e all’adeguamento antincendio delle scuole del territorio

JOPPOLO – L’Amministrazione comunale ha ottenuto l’ammissione a finanziamento di tre interventi destinati alla messa in sicurezza e all’adeguamento antincendio degli edifici che ospitano le scuole del territorio, per un importo complessivo di 150.000 euro.

I finanziamenti, pari a 50.000 euro per ciascun intervento, sono stati riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’ambito della procedura di scorrimento delle graduatorie relative agli interventi di adeguamento alla normativa antincendio e di messa in sicurezza degli edifici scolastici. Le risorse consentiranno di intervenire sui tre plessi scolastici comunali: per la Scuola dell’Infanzia un intervento di messa in sicurezza e adeguamento antincendio finalizzato alla tutela dell’utenza fragile; per la Scuola Primaria un intervento integrato di adeguamento antincendio, sicurezza e funzionalità e, infine per la Scuola Secondaria di primo grado un intervento di messa in sicurezza e adeguamento alla normativa antincendio.

LE PAROLE DEL SINDACO GIUSEPPE DATO

L’ammissione a finanziamento dei tre interventi consentirà di destinare risorse specifiche al miglioramento delle condizioni di sicurezza degli ambienti frequentati quotidianamente da alunni, docenti e personale scolastico. “Siamo particolarmente soddisfatti di questo risultato – ha dichiarato il sindaco, Giuseppe Dato – perché riguarda un settore che consideriamo prioritario: la sicurezza delle nostre scuole. Abbiamo ottenuto risorse per tutti e tre gli edifici scolastici del territorio, dalla scuola dell’infanzia fino alla secondaria di primo grado. È un investimento importante che mette al centro i bambini, i ragazzi, le famiglie e tutto il personale che quotidianamente vive questi ambienti”.

Con questi tre interventi, Joppolo compie dunque un ulteriore passo verso il miglioramento del proprio patrimonio scolastico. A seguito dell’ammissione delle istanze, sono state sottoscritte le relative convenzioni con il Ministero.

GLI INTERVENTI DOVRANNO TERMINARE ENTRO IL 30 APRILE 2027

“La sicurezza degli edifici scolastici – ha continuato – non è soltanto un adempimento normativo, ma una responsabilità concreta delle istituzioni. Vogliamo garantire ai nostri studenti luoghi sempre più sicuri e adeguati, nei quali poter crescere, imparare e costruire il proprio futuro. Questo finanziamento rappresenta un ulteriore passo nel percorso di attenzione e valorizzazione del patrimonio pubblico comunale. Continueremo a lavorare – ha concluso Dato – per intercettare ogni opportunità di finanziamento utile a migliorare i servizi e la qualità della vita della nostra comunità”, conclude il sindaco Dato.

Gli interventi dovranno terminare entro il 30 aprile 2027, nel rispetto delle disposizioni previste per il finanziamento.