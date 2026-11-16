Nuovo Tribunale di Vibo, il Comune revoca la ditta e l’opera continua a restare incompiuta

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Nuovo brusco stop ai lavori di completamento del Tribunale nuovo di Vibo Valentia dopo che il Comune capoluogo ha rescisso il contratto con la ditta “Si.Ci.” per gravi inadempienze. Storia di un’opera i cui lavori iniziarono nel 1997 che dopo quasi 30 anni non è ultimata

VIBO VALENTIA – Il completamento dell’edificio che ospita il nuovo tribunale di via Alfredo D’Agostino, a Vibo Valentia, entra in una nuova fase di stallo che rischia di far diventare l’edificio come l’ennesima opera incompiuta del Vibonese, visto che sono passati quasi 30 anni (era il 1997, infatti, dalla posa della prima pietra) che è soggetta a lavori. Ad oggi solo una buona parte del piano terra, che ospita l’aula bunker, la sezione lavoro e previdenza, il Giudice di pace e la sede dell’ordine degli avvocati, è aperta e funzionante, il resto dei tre piani è off limits.

Il Comune capoluogo ha infatti disposto la risoluzione del contratto con la Sici Srl, l’impresa con sede a Napoli cui erano stati affidati i lavori del III lotto, per «grave inadempimento dell’appaltatore». Un atto che chiude un procedimento aperto a giugno, ma che apre molti interrogativi su tempi e modalità con cui l’opera potrà essere finita.

IL CANTIERE DEL III LOTTO FERMO DA OLTRE SEI ANNI

L’appalto per il III lotto risale al 2015, quando il Comune di Vibo stabilì di affidare i lavori di completamento del nuovo tribunale con gara a procedura aperta, con base di gara complessiva di oltre 6,49 milioni di euro, Iva esclusa. La firma del contratto con la Società campana avvenne il 24 gennaio 2018 e la consegna dei lavori il 19 febbraio dello stesso anno. Dopo le varianti, un atto aggiuntivo del 26 novembre 2019 ha portato l’importo contrattuale a 4.065.195,57 euro, oltre Iva. Il cantiere, però, si è fermato presto: i lavori risultano infatti sospesi dal 23 ottobre 2020. Da allora, a quanto emerge dagli atti, non sono più ripresi.

LO STATO DI CONSISTENZA E LO SCARTO CON LA CONTABILITà

Il passaggio chiave è lo Stato di consistenza, approvato con determinazione n. 72 del 15 gennaio 2026, sulla base della documentazione trasmessa dal direttore dei lavori, l’ingegner Massimo Trimmeliti. La redazione del documento è avvenuta dopo nove sopralluoghi, effettuati tra aprile e ottobre 2025, e comprende computo metrico, documentazione fotografica ed elaborati grafici.

Il confronto tra ciò che è stato materialmente trovato in cantiere e ciò che risulta dalla contabilità ha fatto emergere una forte divergenza: le opere effettivamente riscontrate sono quantificate in 2.384.461,79 euro, al netto degli oneri della sicurezza; l’importo dei lavori previsto dalla seconda perizia di variante è di 3.953.810,79 euro: le opere esistenti ne rappresentano il 60,31%; il Stato di avanzamento lavori n. 9 riportava invece lavori contabilizzati per 3.271.649,18 euro, pari a circa l’82,75% dello stesso importo; lo scostamento tra le due percentuali è di circa 22,44 punti, per una differenza aritmetica di 887.187,39 euro. È su questa differenza che il Comune ha fondato la contestazione, parlando di rilevante divergenza tra consistenza materiale delle opere e contabilità dei lavori.

IL PROCEDIMENTO: CONTESTAZIONE, CONTRODEDUZIONI E RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Gli addebiti erano stati contestati alla società il 16 giugno 2026, con un termine di 15 giorni per replicare. La Sici aveva risposto il 18 giugno con osservazioni e controdeduzioni. Il responsabile unico del procedimento (Rup) ha inviato un riscontro il 29 ottobre.

Nella determinazione il Comune ritiene che le controdeduzioni non siano idonee a superare le contestazioni, e che l’inadempimento, per gravità, imputabilità e incidenza sull’esecuzione, non sia rimediabile con una semplice rettifica contabile o con misure meno incisive. Da qui la decisione di sciogliere il contratto e l’atto aggiuntivo. Sul piano formale, l’atto precisa che il dirigente firmatario, il dirigente del settore Urbanistica, Andrea Nocita, è anche Rup dell’intervento, e che le due funzioni restano distinte, con distinta evidenza delle rispettive valutazioni e responsabilità.

COSA SUCCEDE ADESSO?

La risoluzione non chiude i conti, e nemmeno indica come arrivare al completamento. La determinazione stessa chiarisce che non quantifica in via definitiva somme da recuperare, danni o maggiori oneri di completamento: servirà una successiva istruttoria tecnico-contabile, con una riconciliazione voce per voce tra lavorazioni contabilizzate e opere effettivamente riscontrate.

Tra gli adempimenti disposti vi è lo sgombero del cantiere da parte dell’impresa che avrà adesso 60 giorni per farlo, salvo diverse decisioni dell’autorità giudiziaria; inoltre, sulla garanzia definitiva, gli Uffici comunali dovranno verificarne validità, importo residuo e operatività, ma l’atto esclude l’escussione automatica. E ancora, il Rup dovrà istruire l’eventuale attivazione delle procedure previste dalla normativa, «previa verifica dei presupposti» e della «praticabilità della procedura». Si tratta, dunque, di una possibilità da verificare, non di una decisione già presa. Infine l’atto sarà comunicato all’Anac, previa verifica della disciplina applicabile, con il Comune che si riserva inoltre ogni ulteriore azione a tutela dei propri interessi e del finanziamento concesso.

NUOVO TRIBUNALE, IL COMUNE DI VIBO REVOCA LA DITTA: IL NODO DEL CONTENZIOSO

È forse il punto che pesa di più sui tempi. La determinazione chiede infatti un coordinamento con il giudizio civile già promosso dalla Sici contro il Comune. Le conseguenze della risoluzione potranno inoltre essere incise dalle eventuali decisioni dell’autorità giudiziaria. Contro l’atto è ammesso ricorso al Tar della Calabria, sede di Catanzaro, entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

In pratica, tra contenzioso, accertamenti contabili, eventuale nuova procedura di affidamento e ripresa del cantiere, il percorso verso l’inaugurazione appare ancora lungo e incerto. Il rischio, concreto, è che una struttura attesa da anni dal territorio resti a lungo ferma, come l’ennesima incompiuta.

LA VICENDA GIUDIZIARIA

La vicenda dei lavori al terzo lotto del nuovo palazzo di giustizia aveva avuto anche una coda giudiziaria, non solo amministrativa con l’indagine condotta dalla Guardia di Finanza. Ma a gennaio di quest’anno il Tribunale di Vibo aveva assolto “perché il fatto non sussiste” Marco Magi, 67 anni, di Montevarchi (Ar), amministratore della ditta Sici, Umberto Memoli, 62 anni, di Napoli procuratore speciale della stessa ditta, e l’ingegnere Pasquale Lagadari, 54 anni, di Rombiolo, direttore dei lavori per la realizzazione e il completamento del nuovo palazzo di Giustizia di via Lacquari nell’ambito dell’indagine che aveva coperto un segmento temporale che andava sino all’8 luglio 2020.

Tutti erano accusati di truffa aggravata ai danni dello Stato in ordine agli interventi all’edificio.

Nello specifico, per la Procura di Vibo il reato sarebbe stato commesso mediante la corresponsione non dovuta degli importi riferibili ai lavori non eseguiti, o eseguiti in difformità al progetto, inducendo in errore l’amministrazione appaltante e procurandosi, gli imputati, un ingiusto profitto consistito nell’incameramento dell’importo complessivo di 3,2 milioni di euro relativi al terzo lotto dei lavori per la realizzazione del nuovo palazzo di Giustizia.

L’ufficio di Procura (aveva avanzato richiesta di condanna a 3 anni per Memoli, a 2 anni e 6 mesi per Magi e un anno e 6 mesi per Lagadari, mentre le difese, nelle persone degli avvocati Giosuè Monardo, e Gianfranco Iannone, hanno puntato sull’assoluta estraneità degli imputati rispetto alla contestazione e l’insussistenza dei fatti di reato, e alla fine il giudice pronunciato sentenza assolutoria perché il fatto non sussiste.

Parte civile nella causa si era costituito il Comune di Vibo, rappresentato dall’avvocato Maristella Paolì.