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Elezioni a Stefanaconi, Salvatore Solano verso la vittoria, la sua lista, unica a correre, ha superato il Quorum del 40% già stasera, 15 novembre 2026, alle 19.

STEFANACONI (VIBO VALENTIA) – Dopo lo scioglimento per mafia e l’interregno commissariale che ne è scaturito, il paese di Stefanaconi si appresta nuovamente ad eleggere il sindaco e in questo caso si tratta di un ritorno al passato visto che la lista, SiAmo Stefanaconi, capeggiata dall’unico candidato, Salvatore Solano, e composta da molti elementi della passata amministrazione, ha superato il quorum del 40% già alle 19 di oggi, 15 dicembre 2026. Chiaramente per l’ufficialità bisognerà attendere l’esito del voto il cui spoglio è previsto domani pomeriggio a partire dalle 15 ma si tratta, di fatto, di un pro forma. Solano si è recato questa domenica al seggio per esercitare il proprio diritto al voto.

Lo scioglimento per infiltrazioni mafiose del Comune era avvenuto nel luglio del 2024 a seguito dell’indagine Petrolmafie-Dedalo che aveva visto coinvolto proprio l’allora sindaco Solano, al secondo mandato, accusato di voto di scambio politico-mafioso e corruzione elettorale. La prima accusa era caduta in primo grado con una condanna ad un anno (pena sospesa) mentre la seconda in Appello. Per quanto concerne la giustizia amministrativa, entrambi i ricorsi degli ex amministratori erano stati respinti, prima dal Tar del Lazio e poi dal Consiglio di Stato.

STAFANOCONI, LA DICHIARAZIONE DI INCANDIDABILITÀ DI SALVATORE SOLANO E L’ATTESA PER LA CORTE D’APPELLO

Il 15 ottobre scorso, infine, il Tribunale civile di Vibo Valentia aveva dichiarato Solano incandidabile per due turni elettorali, in relazione alle responsabilità individuate nel provvedimento di scioglimento, ma in quanto pronuncia di primo grado, soggetta quindi a ricorso (com’è effettivamente avvenuto), l’ex sindaco ha potuto presentarsi alle Comunali, anche se la sua eventuale elezione resta sub judice fino alla decisione della corte d’Appello. Per il momento, la comunità ha deciso.