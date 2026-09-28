Sequestro milionario nel Vibonese: destinatario il padre del pentito Megna

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È Assunto Natale Megna, padre del pentito Pasquale Alessandro, il destinatario del sequestro da 4,7 milioni di euro disposto dal Tribunale di Catanzaro su richiesta della Dda che comprende le quote societarie della Ittipesca Srl a Nicotera Marina, nel Vibonese, e la ditta “Fiorin Fiorello” a Milano. Udienza fissata per il 12 ottobre

CATANZARO – È Assunto Megna, 68 anni, di Nicotera, padre del pentito Pasquale Alessandro, la figura al centro dell’indagine del Gico della Guardia di Finanza di Catanzaro che ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro ai fini della confisca emesso dal Tribunale di Catanzaro – misure di prevenzione – di due realtà imprenditoriali, una operante a Nicotera, nel Vibonese, e l’altra a Milano, ritenute nella sua disponibilità. L’uomo – difeso dall’avvocato Francesco Capria del Foro di Vibo -, attualmente detenuto e condannato in primo grado a 20 anni nel filone abbreviato di “Maestrale-Olimpo-Imperium”, è padre del collaboratore di giustizia Pasquale ed è ritenuto fedelissimo del boss Luigi Mancuso, capo del Crimine vibonese.

I BENI OGGETTO DEL SEQUESTRO

Il provvedimento riguarda due beni. L’Ittipesca Srl, con sede in via Dogana 3 a Milano, attiva nel commercio all’ingrosso e al dettaglio di prodotti alimentari, compresi quelli ittici freschi e surgelati. Sono sequestrate le quote, pari al 100% del capitale sociale (valore nominale 10mila euro), e il compendio aziendale. Il 99% è formalmente intestato al figlio di Megna, Giuseppe Daniele, e l’1% allo stesso Assunto Natale.

Nella rete degli investigatori finisce anche la ditta individuale “Fiorin Fiorello di Elisabetta Di Capua”, commercio al dettaglio di fiori e piante a Milano. È formalmente intestata a Elisabetta Di Capua, ma secondo il Tribunale è di fatto riconducibile a Megna.

Il collegio – presieduto da Emma Sonni, relatrice, con i giudici Silvia Manni e Rita Bosco – accogliendo dunque la proposta della Procura distrettuale antimafia, ha anche nominato quale giudice delegato la stessa Sonni e amministratori giudiziari i commercialisti Gianluca Corso e Giovanni Puccio disponendo infine la trascrizione del decreto presso i Registri immobiliari e il Pra. L’esecuzione è affidata all’autorità proponente.

IL PROFILO DI ASSUNTO NATALE MEGNA

La Dda ha inquadrato Megna è ritenuto persona con “pericolosità qualificata” e per il Tribunale, e “allo stato degli atti”, sarebbe stato dal 2012 partecipe, con ruolo di organizzatore, dell’associazione di ‘ndrangheta facente capo alla famiglia Mancuso, e in particolare dell’articolazione operante a Limbadi e nelle aree limitrofe.

Secondo il decreto, l’uomo era un punto di riferimento dei vertici della cosca a Nicotera Marina, dove avrebbe sfruttato la forza di intimidazione del clan per assumere una posizione commerciale dominante e imporre l’esclusività delle forniture ai gestori di strutture ricettive. Gli si attribuisce anche il controllo di fatto del villaggio Sayonara di Nicotera Marina e dell’hotel Cliffs di Joppolo, con il benestare del capo del Crimine vibonese, Luigi Mancuso, e la consegna periodica al boss di somme raccolte dai gestori. Il decreto ricorda inoltre l’aiuto alla latitanza di Marcello Pesce, sfuggito nel 2010 all’ordinanza emessa dal Gip di Reggio Calabria nell’operazione “All Inside 2”.

ASSUNTO NATALE MEGNA – PASQUALE ALESSANDRO MEGNA (PENTITO)

MEGNA CONDANNATO IN PRIMO GRADO A 20 ANNI

Il quadro emerge dal procedimento nato dalle operazioni “Carthago Maestrale – Olimpo – Imperium”. Megna era stato sottoposto a fermo il 5 luglio 2023 ed è tuttora in custodia e il 20 marzo 2025 il Gup di Catanzaro, con rito abbreviato, lo ha condannato, come detto, a 20 anni di reclusione per associazione mafiosa e per una serie di reati satellite, assolvendolo per l’intestazione fittizia di beni. Nel suo casellario giudiziario figurano inoltre precedenti definitive per ricettazione e armi risalenti agli anni Ottanta, una segnalazione del 2024 per violazioni della legge fallimentare legate alla società Ittica Nicotera Sas, una denuncia per furto di energia elettrica del 2015 e una segnalazione del 2000 per stupefacenti, di cui non c’è traccia nel casellario.

LA PERIMETRAZIONE TEMPORALE E I CONTI DI FAMIGLIA

Il Tribunale delimita la pericolosità sociale di Megna tra il 2012 e il 2025, data della condanna di primo grado e pertanto solo i beni acquisiti in quel periodo possono essere aggrediti, salvo prova contraria dell’interessato. Gli accertamenti della Guardia di Finanza hanno riguardato Megna, la moglie Marianna Buccafusca e, fino al 31 dicembre 2018, gli altri figli Federica e Giuseppe Daniele (assolto in “Maestrale-Olimpo-Imperium). Il prospetto ha evidenziato una forte sperequazione tra i redditi dichiarati e il tenore di vita a partire dal 2019 e fino al 2024.

Il Tribunale sottolinea come nel periodo di pericolosità vi fossero acquisizioni patrimoniali, eccetto la costituzione di Ittipesca (2016) e l’acquisto della ditta di fiori. Per la costituzione della prima non emerge una condizione di sproporzione, mentre per la seconda i giudici la riscontrano: l’acquisizione, per 24mila euro tra il 2019 e il 2022, sarebbe avvenuta quando il nucleo familiare non riusciva neppure a coprire le spese di sussistenza.

LA ITTIPESCA A NICOTERA: “IMPRESA MAFIOSA”

Per Ittipesca la richiesta di sequestro non si fonda sulla sproporzione ma sul carattere di “impresa mafiosa”. La società era stata costituita il 4 ottobre 2016 a Tropea, con capitale di 10mila euro, di cui solo 2.500 effettivamente versati. Il 27 dicembre 2016 aveva rilevato il ramo d’azienda della Ittica Nicotera Sas di Marianna Buccafusca, poi dichiarata fallita.

Le intercettazioni, scrive il Tribunale nel decreto di sequestro, hanno mostrato il ruolo decisionale di Megna nella gestione aziendale nonostante la titolarità formale del figlio. Nella sentenza di primo grado, il Gup ha escluso il reato di intestazione fittizia ritenendo che il materiale non provasse un occultamento fraudolento finalizzato a eludere le misure di prevenzione, e che la titolarità del figlio fosse coerente con un suo stabile inserimento nell’impresa. Nonostante ciò, lo stesso Gup ha disposto la confisca dell’intera attività.

Secondo la ricostruzione recepita dal Collegio e ripostata nel decreto di sequestro, per come emerso nelle dichiarazioni rese dal pentito e figlio Pasquale Alessandro, Assunto Natale Megna si sarebbe imposto sul mercato ittico non solo a Nicotera Marina ma anche in altre zone del Vibonese a Pizzo, Ricadi e Tropea, con il “metodo mafioso”. Avrebbe inoltre distratto quote a favore del sodalizio, rendendo la società “strumento operativo” del clan. Per i giudici l’eventuale origine lecita dell’impresa è irrilevante, perché avrebbe agito in modo “distorto”, alterando la concorrenza. La commistione tra capitali leciti e illeciti rende impossibile separarli e giustifica l’ablazione dell’intero complesso aziendale.

LA DITTA “FIORIN FIORELLO” E LE PAROLE DEL PENTITO E FIGLIO DI MEGNA

La seconda vicenda inserita nel decreto di sequestro parte dalle dichiarazioni del figlio di Megna, pentito Pasquale Alessandro, che ha riferito come il padre fosse era socio occulto di una piadineria a Milano, formalmente intestata a Elisabetta Di Capua, originaria di Nicotera Marina, nel vibonese

L’attività si chiamava inizialmente “La Rueda” e poi “Fiorin Fiorello”. Secondo il decreto, fu acquistata nel maggio 2019 da Patrizia Carbone per un valore dichiarato di 24mila euro, saldato con effetti cambiari. Nelle conversazioni intercettate emerge però un prezzo ben superiore: si sente dire “ti diventa 40 il totale”. Per il Tribunale, Megna seguì personalmente la trattativa, diede istruzioni sui pagamenti e si occupò della documentazione amministrativa, come confermerebbe una conversazione del 18 aprile 2019.

Il 17 febbraio 2023 l’oggetto sociale cambiò dalla ristorazione al commercio di fiori, poche settimane dopo l’arresto del collaboratore. Per i giudici questa modifica non elimina le modalità originarie dell’attività né l’ingerenza di Megna. Elisabetta Di Capua, i cui redditi documentati tra il 2014 e il 2022 vanno da zero a poche migliaia di euro l’anno, è stata condannata a 2 anni di reclusione con la stessa sentenza del 20 marzo 2025, per il capo 271 (intestazione fittizia), esclusa l’aggravante mafiosa.

L’UDIENZA FISSATA AL 12 SETTEMBRE

Si tratta di un sequestro, non di una confisca: il provvedimento è adottato “allo stato degli atti” e sarà sottoposto al contraddittorio tra le parti. L’udienza è fissata per il 12 ottobre, alle 9.30, nell’aula della Corte d’Assise del Palazzo di giustizia di Catanzaro. Restano da sentire anche i terzi interessati indicati nel decreto, Giuseppe Daniele Megna ed Elisabetta Di Capua. C’è, infine, da ricordare che la condanna a 20 anni è una sentenza di primo grado, non definitiva, e che la misura di prevenzione patrimoniale è autonoma rispetto al giudizio penale.