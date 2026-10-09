Processo "Habanero", 11 condanne (un ergastolo) e 4 assoluzioni in abbreviato

Il tribunale di Catanzaro1 minuto per la lettura
Si conclude il primo grado del filone in abbreviato del processo “Habanero” contro la ‘ndrina dei Maiolo con 11 condanne, tra le quali un ergastolo, e 4 assoluzioni
VIBO VALENTIA- Si è concluso con 11 condanne, di cui una all’ergastolo, e 4 assoluzioni il filone abbreviato del processo “Habanero”, contro i presunti vertici e gregari della ‘ndrina Maiolo operante ad Acquaro, Dasà e Arena, scaturito dall’omonima operazione coordinata dalla Dda di Catanzaro. Tra le accuse contestate a vario titolo l’associazione mafiosa, reati in materia di armi, estorsione, usura, danneggiamenti e anche il triplice omicidio passato alle cronache locali come la “Strage dell’Ariola”, avvenuta il 25 ottobre del 2003.
Questa mattina, 9 ottobre 2026, il gup distrettuale Pietro Agosteo, dopo la camera di consiglio, ha emesso il verdetto che è il seguente: ergastolo per Francesco Capomolla; Cristian Capomolla condannato a 10 anni e 8 mesi; Sandro Ganino (10 anni e 8 mesi); Domenico Fusca (13 anni), Vincenzo Pisano (16 anni e 4 mesi); Cosimo e Francesco Bertucci (6 anni a testa); Francesco Ciconte (5 anni e 8 mesi), Rinaldo Loielo (2 anni e 6 mesi), Nicola Papaleo (11 anni), Rudolph Pinto (10 anni e 10 mesi), Giuseppe Taverniti (13 anni e 6 mesi).
Assoluzione per Francesco Tarzia (difeso dall’avvocato Antonio Barilaro),Giorgio Galiano, Luca Marano assolto e Francesca Silipo.
Per quanto concerne il rito ordinario, che si sta celebrando dinnanzi al Tribunale collegiale di Vibo, i giudici hanno revocato la misura cautelare per Cosmo Damiano Inzitari accogliendo la richiesta avanzata dall’avvocato Barilaro e rimettendolo in libertà senza alcuna misura.
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