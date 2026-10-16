Faida sulle cosche delle Preserre: in Cassazione regge l’impianto dell’inchiesta “Conflitto”

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Confermate dalla Cassazione le accuse, in ordine alle esigenze cautelari, per la faida tra i Loielo e gli Emanuele nell’ambito dell’inchiesta “Conflitto” nelle Preserre vibonesi. Resta salda la ricostruzione sull’omicidio di Filippo Ceravolo, la vittima innocente di soli 19 anni

VIBO VALENTIA – La Corte di Cassazione conferma, in ordine alle esigenze cautelari, nei suoi punti nevralgici la tenuta accusatoria dell’operazione antimafia “Conflitto”, l’inchiesta coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia (Dda) di Catanzaro che ha fatto luce sulla sanguinosa faida tra le cosche Loielo ed Emanuele per il controllo egemonico del territorio delle Preserre vibonesi.

Un’indagine complessa che ha consentito di ricostruire non solo gli assetti e i bilanci interni delle organizzazioni criminali, ma anche fatti di sangue rimasti a lungo impuniti, tra cui i delitti di Antonino Zupo e soprattutto quello di Filippo Ceravolo, il diciannovenne di Soriano Calabro rimasto ucciso il 25 ottobre 2012 in un agguato di ‘ndrangheta a cui era del tutto estraneo.

IL VERDETTO DELLA SUPREMA CORTE

Gli ermellini hanno respinto la gran parte dei ricorsi presentati dai legali degli indagati, lasciando sostanzialmente inalterata la misura cautelare per i reati associativi e per le contestazioni relative ai fatti di sangue. Una decisione che valida l’impianto accusatorio scaturito dal blitz dello scorso 15 aprile, quando vennero eseguite 15 ordinanze di custodia cautelare in carcere (cinque delle quali notificate a soggetti già detenuti).

I giudici della Suprema Corte hanno rigettato i ricorsi presentati da Rinaldo Loielo (classe 1995, difeso dagli avvocati Vincenzo Cicino e Pamela Tassone), Bruno Lazzaro (assistito dall’avvocato Enzo Nobile), Valerio Loielo e Francesco Alessandria, detto “Mustazzo” (difeso dall’avvocato Guido Contestabile). Posizione a sé stante per Rinaldo Loielo (classe 1991, assistito dagli avvocati Contestabile e Tassone), che non ha proposto ricorso cautelare in Cassazione.

IL CAPITOLO SULL’OMICIDIO CERAVOLO

Particolare rilevanza assume la pronuncia della Cassazione in merito al capitolo sull’omicidio del giovane Ceravolo. Rigettato infatti senza rinvio il ricorso proposto da Giovanni Alessandro Nesci, detto “Alex” (difeso dagli avvocati Salvatore Staiano e Vincenzo Cicino), per il quale resta salda l’accusa di associazione mafiosa. L’uomo è ritenuto dagli inquirenti tra i componenti del commando di fuoco che entrò in azione quella tragica sera d’ottobre del 2012.

Secondo le ricostruzioni della Dda catanzarese, il vero obiettivo dei killer era Domenico Tassone, considerato contiguo al clan Emanuele. Filippo Ceravolo, totalmente estraneo a dinamiche di ‘ndrangheta, aveva solo chiesto un passaggio in auto per fare rientro a casa, ritrovandosi inconsapevolmente nel mirino del commando. Per Nesci la Suprema Corte ha disposto l’annullamento senza rinvio limitatamente alla sola contestazione di spendita di monete false.

LE ALTRE POSIZIONI E GLI ANNULLAMENTI PARZIALI

Nel complesso verdetto figurano infine alcuni accoglimenti parziali. Per Giovanni Nesci (classe 1997, assistito dall’avvocato Vincenzo Cicino e posizione distinta da quella di Giovanni Alessandro Nesci), i giudici hanno disposto l’annullamento senza rinvio delle contestazioni cautelari relative alla spendita di monete false e al porto di armi in luogo pubblico.

Per quanto riguarda la residua accusa in materia di sostanze stupefacenti a carico del classe ’97, è stato invece pronunciato un annullamento con rinvio: la posizione dovrà dunque essere sottoposta a un nuovo esame da parte dei giudici di merito, che dovranno ridefinire la contestazione attenendosi ai rilievi stabiliti dalla Cassazione.