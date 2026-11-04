Omicidio Boiocchi: il killer Simoncini: “Provo rimorso per ciò che ho fatto”

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Pietro Andrea Simoncini, originario di Soriano Calabro, indicato come uno dei due esecutori materiali dell’omicidio di Vittorio Boiocchi, storico capo della curva dell’Inter, si è rivolto ai familiari della vittima nell’aula della Corte d’Assise di Milano manifestando loro il proprio rimorso

VIBO VALENTIA – “Non potrò mai avere il vostro perdono, ma di fronte alla mia responsabilità provo rimorso, ho strappato una vita preziosa e non ho giustificazioni, mentre voi soffrite io sono logorato e accetterò la pena per quello che ho fatto. Non voglio ricevere conforto, vivrò ogni giorno con il mio pentimento e con un profondo e sentito rimorso”.

Sono le parole di Andrea Simoncini, 42enne di Soriano Calabro, ritenuto elemento vicino prima al clan Loielo e poi a quello degli Emanuele-Ida, al processo per l’omicidio dello storico capo ultrà interista Vittorio Boiocchi, avvenuto a colpi di pistola a Milano nel 2022, costola del filone principale scaturito dall’inchiesta “Doppia Curva”. In videocollegamento dal carcere, l’imputato, considerato uno dei due esecutori materiali del delitto, si è rivolto alla famiglia della vittima con poche dichiarazioni spontanee nell’aula della Corte d’Assise di Milano. A processo insieme a lui e a Daniel D’Alessandro, colui che avrebbe materialmente sparato, ci sono i due ormai ex capi ultrà nerazzurri e pentiti Andrea Beretta e Marco Ferdico e il padre di quest’ultimo Gianfranco Ferdico.

Marco Ferdico, genero di Simoncini, parlando con i pm della Dda di Milano aveva tirato in ballo l’imputato per l’omicidio di Salvatore Lazzaro, avvenuto a Sorianello la sera del 12 aprile 2013.

A FEBBRAIO LA REQUISITORIA DEI PM DELLA DDA DI MILANO

Oggi, 4 novembre, vi è stata la riunione nel processo (Corte presieduta da Antonella Bertoja) anche della posizione di Mauro Nepi, pure lui ex ultrà nerazzurro e in carcere, oltre che per il blitz “doppia curva” del 2024, anche per l’accusa di omicidio. Delitto contestato nel processo con l’aggravante mafiosa, a seguito della indagine della Squadra mobile della Polizia, coordinata dai pm della Dda Paolo Storari e Stefano Ammendola. Simoncini e D’Alessandro, secondo l’accusa, erano a bordo dello scooter con cui andarono ad uccidere Boiocchi.

Nel procedimento, in sostanza, tutti hanno già confessato – con versioni non proprio coincidenti – a partire da Beretta, il quale con la sua collaborazione da fine 2024 ha contribuito a svelare dettagli sull’uccisione di cui è stato il mandante, mentre l’organizzatore sarebbe stato Marco Ferdico. Quest’ultimo avrebbe chiamato in causa, però, per il suo ruolo soprattutto Nepi, il quale dovrebbe rendere l’esame come imputato o dichiarazioni spontanee nell’udienza del 14 dicembre.

La requisitoria dei pm avverrà il primo febbraio 2027, mentre le difese interverranno l’8 e il 15 febbraio.