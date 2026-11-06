Operazione “Conflitto”, annullamento con rinvio al Tdl per Marianna Raimondo

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La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso dei legali, dispone un nuovo giudizio davanti al Tdl di Catanzaro, in ordine alle sole esigenze cautelari, per Marianna Raimondo, madre di Rinaldo Loielo, ritenuto ai vertici dell’omonimo sodalizio interessato dall’operazione “Conflitto”

VIBO VALENTIA – Annullamento con rinvio alla nuova sezione del Tdl di Catanzaro per Marianna Raimondo, 54 anni, di Gerocarne (moglie del defunto boss Giuseppe Loielo, madre di Rinaldo e Valerio Loielo), accusata dei reati di occultamento, detenzione e porto illegale di armi clandestine e da guerra per conto dell’organizzazione mafiosa dei Loielo, nell’ambito dell’operazione “Conflitto” – blitz scattato ad aprile 2026 -, condotta dai carabinieri di Vibo sotto il coordinamento della Dda di Catanzaro.

A rappresentare la donna nel procedimento sono gli avvocati Pamela Tassone, Guido Contestabile e Francesca Alati, che hanno sostenuto le ragioni difensive davanti alla Corte.

La donna, destinataria di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip su richiesta della Distrettuale antimafia, si era successivamente vista confermare tale misura dal Tribunale della libertà. I legali della donna avevano quindi proposto ricorso in cassazione che adesso ha rinviato la sua posizione nuovamente al Riesame. La Raimondo, tuttavia, resterà ristretta in regime detentivo e potrà tornare libera in caso di sentenza favorevole sulle esigenze cautelari.