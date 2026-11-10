Processo “Imponimento”, deposito del ricorso della Dda solo cartaceo: rischio assoluzioni

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Maxi processo “Imponimento” rischia lo stop dopo l’eccezione sollevata dalla difese degli imputati rilevando come il deposito dell’Appello della Dda sia avvenuto carta anziché digitale e in caso di accoglimento le assoluzioni di primo grado diventeranno definitive. E’ solo l’ultimo di una serie di episodi analoghi

VIBO VALENTIA – Un déjà-vu che sta avvenendo molto spesso e che rischia di invalidare, con assoluzioni definitive, interi procedimenti penali per ’ndrangheta; è la procedura di deposito solo cartaceo e non anche telematico che la Dda di Catanzaro ha effettuato fin qui in diversi processi: Maestrale, Reset, Glicine e adesso anche il processo Imponimento, quest’ultimo scaturito dall’operazione di luglio 2020 contro la cosca Anello-Fruci di Filadelfia e i presunti interessi dei clan tra il Vibonese e il Lametino tra appalti boschivi, villaggi turistici.

Il deposito è avvenuto in cancelleria, a Catanzaro, su carta il 28 gennaio 2025, quando, a parere delle difese degli imputati, era già obbligatorio quello telematico. Una circostanza già vista ad esempio in “Maestrale-Olimpo-Imperium”, scaturito dalle tre operazioni antimafia contro le consorterie mafiose del Vibonese e la cui decisione finale è attesa per il 24 novembre prossimo dalla Cassazione. Se i ricorsi saranno accolti, diverse assoluzioni di primo grado potrebbero diventare definitive.

L’ECCEZIONE SOLLEVATA DAGLI AVVOCATI ROTUNDO, IORFIDA, GALATI E MASSARA

A sollevare la questione nell’udienza di oggi in Corte d’Appello sono stati gli avvocati Sergio Rotundo, Mariantonietta Iorfida, Antonio Galati e Alice Massara spiegando di aver atteso la pronuncia della Cassazione su un caso analogo. Da parte sua, il sostituto procuratore generale ha chiesto un termine per replicare e la Corte si pronuncerà sull’eccezione all’udienza del 17 dicembre. Il nodo è in quale ufficio si deposita l’atto. Il decreto ministeriale n. 206 del 2024 ha fissato al 1° gennaio 2025, salvo le deroghe previste, l’obbligo del deposito telematico negli uffici del tribunale ordinario. L’appello è diretto ai giudici di secondo grado, ma per regola generale si deposita nella cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza. È su questa distinzione che si gioca l’applicazione delle scadenze del regime transitorio.

TRA LE ASSOLUZIONI QUELLE DEI FRATELLI STILLITANI

Il troncone ordinario conta 66 imputati. Secondo la ricostruzione all’apertura del secondo grado, la Dda ha impugnato il verdetto del 19 giugno 2024 del Tribunale di Lamezia Terme per 26 posizioni, tra assoluzioni e condanne contestate dall’accusa. Per altre 40 posizioni hanno presentato appello le difese. Un eventuale stop all’impugnazione della Dda riguarderebbe i capi contestati dall’accusa. Gli appelli delle difese seguono il loro corso.

Tra gli assolti in primo grado ci sono gli imprenditori napitini Emanuele e Francescantonio Stillitani, quest’ultimo ex assessore regionale nei cui confronti la Procura generale ha chiesto 12 anni e 8 mesi ciascuno. Tra le altre assoluzioni impugnate figurano quelle dell’ex consigliere comunale di Vibo Franco Tedesco, per il quale sono stati chiesti 17 anni e 6 mesi, e dell’ex sindaco di Cenadi Alessandro Teti, per il quale la richiesta è di 6 anni.