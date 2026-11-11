“Rinascita Scott”, la Procura di Vibo insiste sugli atti di indagine

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Primo confronto in aula, per il troncone ordinario stralciato di Rinascita Scott, filone tornato a Vibo dopo la caduta delle aggravanti mafiose, con la Procura ordinaria che insiste sugli atti d’indagine. Tra gli imputati imprenditori, ex sindaci, assistenti giudiziari e funzionari della Prefettura

VIBO VALENTIA – Prima udienza effettiva, questa mattina, 11 novembre 2026, al nuovo Palazzo di giustizia di Vibo Valentia per il filone di “Rinascita Scott” stralciato dopo l’esclusione delle aggravanti mafiose e trasferito nel 2024 alla competenza della Procura ordinaria vibonese.

Al centro dell’udienza una questione di natura procedurale sulla quale il Tribunale collegiale, già in precedenza, si era pronunciato respingendo la richiesta dell’accusa. Questa mattina l’Ufficio di Procura ha chiesto, infatti, la revoca della precedente ordinanza con la quale era avvenuto il rigetto della richiesta di acquisizione diretta delle informative di reato e degli altri atti d’indagine. Secondo il pubblico ministero, i difensori degli imputati sarebbero già a conoscenza dell’attività investigativa, in quanto svolta nell’ambito del troncone principale del maxi processo contro i clan del Vibonese.

IL TRIBUNALE SCIOGLIERà LA DECISIONE A DICEMBRE

In precedenza, il Collegio aveva respinto tale istanza, disponendo, tra l’altro, anche l’escussione del collaboratore di giustizia Andrea Mantella. Una decisione contestata nuovamente dai difensori degli imputati, che si sono opposti alla richiesta della Procura, sollevando la questione della violazione del diritto di difesa.

Il Tribunale collegiale, presieduto dal giudice Lupoli e composto dai giudici Viale e De Santi a latere, si è riservato nuovamente la decisione. L’udienza è stata rinviata al prossimo 16 dicembre, quando sarà stabilito se procedere con l’esame dei testimoni, compreso il collaboratore di giustizia Andrea Mantella, oppure acquisire direttamente le informative di reato e gli altri atti investigativi già raccolti nel procedimento principale.

LE ACCUSE, GLI IMPUTATI E IL COLLEGIO DIFENSIVO

Le contestazioni, a vario titolo, riguardano i reati di corruzione elettorale, rivelazione di segreti d’ufficio, usura, detenzione illegale di armi e truffa.

A giudizio ci sono Giovanni Giamborino, 64 anni, di Piscopio; Gianluca Callipo, 43 anni, ex sindaco di Pizzo; Danilo Tripodi, 43 anni, di Vibo Valentia; Antonella Bartolotti, 43 anni, di Pizzo; Giuseppe Feroleto, 34 anni, di Pizzo; Filippo Fuscà, 44 anni, di Vibo Valentia; Renato Iannello, 50 anni, di San Gregorio d’Ippona; Nicola Larobina, 63 anni, di Arena; Michele Larobina, 57 anni, di Arena; Marco Lo Bianco, 41 anni, di Vibo Valentia; Francesco Marcello, 45 anni, di Pizzo; Giuseppe Mercatante, 58 anni, di San Costantino Calabro; Filippo Polistena, 49 anni, di Vibo Valentia; Nazzareno Pugliese, 76 anni, di San Costantino Calabro; Michelino Scordamaglia, 50 anni, di Vibo Marina; Claudio Solano, 51 anni, di Pizzo; e Antonio Fuoco, 68 anni, di Vibo Valentia.

Tra i legali figurano Santo Cortese, Walter Franzè, Giovanni Vecchio, Salvatore Pronestì, Antonio Barilaro, Salvatore Staiano, Alessandro Diddi, Elisabetta Solano, Giuseppe Bagnato, Armando Veneto, Luca Cianferoni, Sandro D’Agostino, Aldo Currà, Valerio Vianello Accorretti, Gregorio Viscomi, Salvatore Sorbilli, Bruno Vallelunga, Mariateresa Larobina, Vincenzo Trungadi, Alfredo Mercatante.