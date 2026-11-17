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Il 21 novembre il Consiglio dovrà approvare la rateizzazione del risarcimento che la Provincia dovrà pagare ai familiari di un giovane morto in un incidente stradale. La Corte d’Appello ha rigettato la richiesta di sospensiva dell’esecutività della sentenza avanzata dall’ente intermedio

VIBO VALENTIA – La Provincia di Vibo porterà nel Consiglio del 21 novembre prossimo la pratica che mira all’approvazione del riconoscimento di legittimità e ripiano del debito fuori bilancio inerente una causa giudiziaria che l’ente intermedio ha perso in primo grado, davanti al tribunale civile di Vibo Valentia, avente ad oggetto l’incidente stradale che nel 2012 costò la vita ad un uomo: Giuseppe Raffaele. L’importo, per come avevamo riferito a suo tempo in un apposito articolo sul Quotidiano del Sud, è di 3.779.876,03 euro che dovrà essere rateizzato.

Ma la questione è anche sostanziale e non solo legata all’entità della cifra e attiene alla titolarità della strada in cui si verificò l’incidente mortale: un tratto della ex 522 nei pressi dell’Italcementi, a Vibo Marina, che vede in corso una battaglia giudiziaria tra Comune di Vibo e, appunto, la Provincia. Chi avrebbe avuto la titolarità si sarebbe accollato anche il debito mostre per il risarcimento ai familiari della vittima.

Come detto in primo grado i giudici del Tribunale hanno stabilito che questa fa capo all’ente di palazzo ex Enel che però presenterà ricorso. Nel frattempo, però, l’esecutività del pagamento è scattata perché nel frattempo la Corte d’Appello di Catanzaro ha rigettato la richiesta di sospensiva, e da qui la necessità che il Consiglio approvi la pratica.