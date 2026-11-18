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Si chiude il processo d’Appello “Apate” con la sentenza della Corte che ridimensiona le condanne e conferma anche le assoluzioni di primo grado; l’inchiesta riguardava i furti in abitazione e d’auto nel territorio di Tropea

VIBO VALENTIA – Si è chiuso in secondo grado il processo “Apate”, nato dall’inchiesta sui furti in abitazione e sul traffico di auto rubate in particolare nel territorio di Tropea, con la Corte di Catanzaro, presieduta da Roberta Carotenuto (a latere Assunta Maiore e Iole Vigna), ha pronunciato la sentenza nei confronti di 11 imputati: condanne ridimensionate e assoluzioni nuove rispetto al primo grado, confermando in blocco quelle del precedente giudizio.

LE DECISIONI PER GLI IMPUATI E I CONDANNATI

Condannati Gerardo Accorinti, 41 anni, di Tropea: 4 anni e 5.100 euro di multa, sulla base di un concordato tra accusa e difesa, a fronte dei 6 anni e 8 mesi del primo grado (difeso dall’avvocato Sandro D’Agostino); Silvana Zaccaro, 60 anni, di Tropea: reato dichiarato non punibile per tenuità del fatto, a fronte di un anno in primo grado (avvocato Sandro D’Agostino); Salvatore Carone, 45 anni, di Tropea: assolto, dopo i 4 anni e 6 mesi del primo grado (avvocati Giovanni Vecchio e Francesco Schimio).

Per Aldo Mangialavori, 47 anni, di Rombiolo, riconosciute le attenuanti generiche e riduzione dela pena da 2 anni e 6 mesi a 1 anno e 7 mesi di reclusione e 500 euro di multa. I giudici gli hanno concesso la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale (avvocati Bagnato e Giosuè Monardo); per Antonio Paparatto, 54 anni, di Ricadi, 3 anni e 1.000 euro di multa, contro i 3 anni e 8 mesi del primo grado (avvocato Patrizio Cuppari); infine per Francesco Pititto, 54 anni, di Rosarno assoluzione, dopo i 4 anni del primo grado (avvocato Letterio Rositano).

LE ASSOLUZIONI CONFERMATE

I giudici d’appello hanno confermato anche le assoluzioni pronunciate in primo grado per Vincenzo Albanese, 31 anni (avvocato Sandro D’Agostino), Simona Artesi, 47 anni, di Ricadi (avvocato Patrizio Cuppari), Francesco Mazzitelli, 44 anni, di San Calogero (avvocati Schimio e Francesco Muzzopappa), Anna Maria Paparatto, 26 anni, di Ricadi (avvocato Patrizio Cuppari) e Filippo Saragò, 43 anni, di Tropea (avvocato Sandro D’Agostino).

L’INCHIESTA

L’operazione scattò all’alba del 5 ottobre 2020 a Tropea e nei centri limitrofi, con un blitz coordinato dalla Procura di Vibo Valentia e condotto dai carabinieri di Tropea. Le persone coinvolte furono complessivamente 26, con 16 misure cautelari eseguite.

Secondo l’accusa, esistevano due filoni criminali: il primo dedito ai furti in appartamenti e villette, messi a segno in modo mirato durante l’assenza dei proprietari o nelle giornate di maltempo; il secondo al furto e al riciclaggio di veicoli, rubati soprattutto ai turisti per poi essere smontati o rivenduti a pezzi.