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La Suprema Corte di Cassazione conferma l’inammissibilità dell’appello della Dda contro la sentenza del Gup di Catanzaro nel processo con rito abbreviato “Maestrale – Imperium – Olimpo” decretando definitive le 30 assoluzioni totali e le cinque parziali pronunciate il 20 marzo 2025. Al centro della vicenda il mancato deposito telematico dell’impugnazione

VIBO VALENTIA – La Cassazione conferma l’inammissibilità dell’appello della Procura di Catanzaro nel troncone abbreviato del processo Maestrale-Imperium-Olimpo decretando 35 assoluzioni definitive del primo grado. La seconda sezione penale della Suprema Corte ha respinto il ricorso presentato contro l’ordinanza con cui, il 29 giugno scorso, la terza sezione penale della Corte d’Appello di Catanzaro aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione dell’accusa. Una decisione che rende definitive le assoluzioni pronunciate dal giudice per l’udienza preliminare il 20 marzo 2025: trenta totali e cinque parziali, per un totale di 35 posizioni.

AL CENTRO DELLA CONTROVERSIA IL DEPOSITO NON TELEMATICO DEL RICORSO IN APPELLO

Al centro della controversia c’è l’obbligo di deposito telematico degli atti di impugnazione, una questione che si è già riproposta in altri procedimenti della Direzione distrettuale antimafia pendenti davanti alla Corte d’Appello. Per i giudici di secondo grado, dal 31 marzo 2025 le impugnazioni contro le sentenze emesse con rito abbreviato dovevano essere presentate esclusivamente attraverso il portale telematico, a pena di inammissibilità. La Dda aveva invece depositato l’atto in forma non telematica, ritenendo ancora applicabile il cosiddetto doppio binario, che consentiva anche il deposito cartaceo.

LA TESI DELLA PROCURA GENERALE CONTRO L’ORDINANZA DELLA CORTE D’APPELLO

La Procura generale di Catanzaro aveva impugnato l’ordinanza della Corte d’Appello sostenendo, attraverso diversi motivi, l’erroneità della decisione. Il ricorso, sottoscritto dal sostituto procuratore generale Raffaella Sforza e dai sostituti Andrea Giuseppe Buzzelli, Irene Crea e Annamaria Frustaci, contestava innanzitutto l’interpretazione della normativa transitoria.

Secondo la tesi dell’accusa, la disposizione che fissava al 31 marzo 2025 il passaggio al deposito telematico richiamava il Libro VI del codice di procedura penale, relativo ai procedimenti speciali, ma non il Libro IX, dedicato alle impugnazioni. L’appello, sosteneva la Procura, sarebbe stato invece strettamente collegato al giudizio di secondo grado, per il quale l’obbligo esclusivo di deposito telematico era previsto in una fase successiva. Di conseguenza, il deposito effettuato il 30 ottobre 2025 sarebbe stato ancora possibile in forma cartacea, almeno fino al 31 dicembre dello stesso anno.

GLI ALTRI MOTIVI DEL RICORSO

Un secondo motivo riguardava i provvedimenti con cui il presidente del Tribunale di Catanzaro aveva autorizzato il ricorso al doppio binario a causa delle difficoltà tecniche dell’applicativo ministeriale. La Corte d’Appello aveva ritenuto che tali disposizioni fossero circoscritte all’ufficio Gip-Gup e non estese al pubblico ministero. Una lettura contestata dalla Procura generale, secondo cui i malfunzionamenti avrebbero interessato anche gli uffici requirenti, rendendo di fatto impossibile il deposito attraverso il sistema informatico.

Il ricorso contestava inoltre il rigetto della richiesta subordinata di rimessione in termini. La Procura sosteneva di aver documentato l’impossibilità di utilizzare l’applicativo attraverso un’attestazione dell’assistenza tecnica e diversi provvedimenti relativi ai malfunzionamenti. Infine, si sollevavano dubbi di legittimità costituzionale, con riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione e agli articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ritenendo eccessivamente rigoroso il formalismo applicato rispetto agli obiettivi della digitalizzazione.

LE DIFESE AVEVANO SOLLEVATO L’ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITà

Nel corso dell’udienza davanti alla Suprema Corte sono intervenuti diversi difensori, tra cui gli avvocati Domenico Infantino e Giovanni Vecchio. Per l’imputato Francesco Sabatino, avvocato del Foro di Vibo, assolto in primo grado, sono intervenuti i legali Sergio Rotundo e Valerio Vianello Accorretti, che insieme al collega Michelangelo Miceli avevano sollevato in appello l’eccezione relativa all’inammissibilità dell’impugnazione.

Nel corso della discussione, il procuratore generale ha dato atto della memoria trasmessa dalla Procura di Catanzaro alla Procura generale della Cassazione, nella quale veniva sostenuta la tesi dell’ammissibilità dell’appello. Ha tuttavia concluso per il rigetto del ricorso, discostandosi dall’orientamento dell’ufficio requirente calabrese.

Con la pronuncia della Cassazione si chiude dunque la controversia sull’impugnazione della Dda e diventano irrevocabili le assoluzioni disposte dal Gup il 20 marzo 2025. Si attendono ora le motivazioni della decisione, che chiariranno nel dettaglio le ragioni del rigetto.

I RIFLESSI SUGLI ALTRI PROCESSI

Il pronunciamento della Suprema Corte apre adesso la strada per altri procedimenti penali per associazione mafiosa caratterizzati dalle stesse circostanze relative al deposito dei motivi d’Appello. Procedimenti importanti come ad esempio Reset, Glicine, Imponimento e quello sulle presunte nuove leve del crimine vibonese, solo per citarne alcuni.