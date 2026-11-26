1 minuto per la lettura
Disposta la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari per Mario Solano, l’ex presidente del Nicotera Calcio
VIBO VALENTIA- Il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria ha disposto la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari nei confronti di Mario Solano, originario di Nicotera ed ex presidente del Nicotera Calcio. Decisione assunta dal collegio presieduto da Asciutto, con relatore De Pasquale, che ha accolto le argomentazioni difensive presentate dall’avvocato Francesco Capria.
Il provvedimento è arrivato in accoglimento dell’atto di appello redatto dal legale e discusso nel corso dell’udienza camerale davanti al Tribunale del Riesame.
Al centro della strategia difensiva la valutazione delle esigenze cautelari alla luce della condanna a 18 anni di reclusione inflitta a Solano al termine del processo di primo grado. Secondo l’avvocato Capria, infatti, nonostante la presunzione di adeguatezza della misura carceraria conseguente alla condanna, non sussisterebbero più esigenze tali da giustificare il mantenimento della custodia in carcere.
Il collegio ha accolto la tesi secondo cui il decorso del tempo incide non soltanto sulla permanenza delle esigenze cautelari, ma anche sulla scelta della misura più adeguata, consentendo il ricorso a provvedimenti meno afflittivi quando tali esigenze risultino attenuate.
Nel caso di Solano, in particolare, la difesa ha evidenziato come al trascorrere del tempo si aggiunga la conclamata impossibilità di riprendere i contatti con il sodalizio criminale. Una circostanza che, secondo la prospettazione difensiva accolta dal Riesame, consente di superare la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere.
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA