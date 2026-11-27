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La Procura Generale di Catanzaro non ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d’Appello di Catanzaro ha confermato le assoluzioni per il sindaco di Stefanaconi, Salvatore Solano

STEFANACONI – Diventano definitive e irrevocabili le assoluzioni di Salvatore Solano, già presidente della Provincia di Vibo Valentia e recentemente rieletto sindaco di Stefanaconi, dopo oltre due anni di gestione commissariale del Comune.

La Procura Generale di Catanzaro non ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 720 del 10 marzo 2026, con la quale la Corte d’Appello di Catanzaro ha confermato le assoluzioni già pronunciate il 1° dicembre 2023 dal Tribunale di Vibo Valentia, riformando altresì l’unica statuizione di condanna intervenuta in primo grado: un anno di reclusione, con pena sospesa, per un presunto concorso morale nel reato di minaccia agli elettori, in relazione alle elezioni provinciali del 2018.

Anche per quest’ultima contestazione, i giudici d’appello hanno pronunciato l’assoluzione con la formula piena «perché il fatto non sussiste», disattendendo la ricostruzione dei fatti sulla quale si era fondata la pronuncia di condanna di primo grado.

LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

Nelle motivazioni della sentenza, la Corte ha definito la valutazione del Tribunale «del tutto apodittica e svincolata dal chiaro tenore delle conversazioni», evidenziando l’assenza di «alcun segno di intimidazione ovvero di imposizione».

I giudici hanno inoltre chiarito che l’imprenditore Giuseppe D’Amico, cugino di Solano, si era presentato agli interlocutori «semplicemente quale cugino del candidato», senza alcun richiamo ad appartenenze criminali o a forme di pressione intimidatoria.

I fatti contestati, risalenti al 2018 e riferiti esclusivamente all’attività istituzionale della Provincia di Vibo Valentia, sono stati successivamente richiamati nella vicenda amministrativa riguardante il Comune di Stefanaconi. Essi hanno assunto rilievo nel procedimento che, a distanza di sei anni, ha condotto allo scioglimento del Consiglio comunale, disposto con DPR del 29 luglio 2024.

IL RITORNO DI SOLANO DOPO DUE ANNI DI COMMISSARIAMENTO

La conclusione definitiva del procedimento penale giunge a pochi giorni dal ritorno di Solano alla guida del Comune di Stefanaconi, dopo oltre due anni di commissariamento seguiti allo scioglimento dell’amministrazione comunale.

Alle elezioni del 15 e 16 novembre 2026, l’ex presidente della Provincia ha ottenuto 1.146 voti, pari al 95,34% dei voti validi, tornando a indossare la fascia tricolore per il terzo mandato consecutivo.

La consultazione elettorale, caratterizzata dalla presenza di un’unica lista, SiAmo Stefanaconi, ha registrato una rilevante partecipazione di 1.202 elettori, pari a circa il 68% degli aventi diritto.

Con la mancata proposizione del ricorso per Cassazione da parte della Procura Generale, la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro diviene irrevocabile, sancendo la definitiva assoluzione di Salvatore Solano da tutte le imputazioni contestate e ponendo fine al procedimento penale relativo ai fatti risalenti al 2018.

Contestazioni che hanno assunto significativo rilievo sia nel procedimento di scioglimento del Consiglio comunale di Stefanaconi sia nel decreto di incandidabilità, non ancora definitivo, emesso dal Tribunale di Vibo Valentia, e rispetto alle quali è oggi definitivamente accertata, in sede penale, l’insussistenza dei fatti contestati.