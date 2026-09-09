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La Provincia di Vibo dà il via libera alla società Terna Spa per il nuovo attraversamento aereo della linea elettrica a 380 kV nel territorio di Polia

POLIA – Via libera dalla Provincia di Vibo Valentia ai lavori per il rifacimento dell’attraversamento aereo della linea elettrica ad alta tensione (AT 380 kV) “Maida-Rizziconi” lungo la Strada Provinciale n. 45, nel tratto compreso tra Poliolo e Cannalia, in territorio comunale di Polia. L’autorizzazione, rilasciata il 7 settembre scorso dal Servizio Concessioni della Macrostruttura 4 dell’ente provinciale) concede a Terna Spa Rete Elettrica Nazionale il nulla osta per l’esecuzione dell’intervento firmato dal progettista e direttore dei lavori Michele Manfro.

RISTRUTTURAZIONE DELLA LINEA DELL’ALTA TENSIONE, DEMOLITO UN VECCHIO TRALICCIO

Il progetto approvato dagli uffici dell’ente intermedio prevede un importante intervento di ammodernamento dell’infrastruttura elettrica: nello specifico, si provvederà a demolire un traliccio metallico esistente posizionato sul lato sud della SP 45, a circa 17 metri di distanza dal ciglio stradale dove è in atto uno smottamento. Al suo posto ne verrà installato uno nuovo sul lato nord dell’arteria, collocato a circa 50 metri dalla strada; inoltre l’agganciamento dei cavi della linea trifase da 380 kV garantirà un’altezza dal piano viabile non inferiore a 12 metri, assicurando, pertanto, il rispetto dei margini di sicurezza per la circolazione.

PRESCRIZIONI E TEMPI DEI CANTIERI NEL TERRITORIO DI POLIA

Per l’esecuzione dell’opera, Terna Spa ha provveduto al versamento dei canoni istruttori ed ha depositato una garanzia fideiussoria di 5.000 euro rilasciata da Banca Passadore & C. per tutelare l’integrità della sede stradale. Inoltre, tra le prescrizioni imposte dal disciplinare firmato dai responsabili provinciali – il geometra Carmine Armellino, l’ingegnere Gaetano Del Vecchio e l’ingegnere Antonio Francolino – figura l’obbligo di avviare i lavori entro 90 giorni dal rilascio del provvedimento e completarli entro 120 giorni dall’apertura del cantiere.

Ulteriore prescrizioni imposte sono quella di mantenere la viabilità sulla Strada Provinciale 45 senza mai interrompere il transito dei veicoli e di installare l’idonea segnaletica di cantiere, sia diurna che notturna, senza depositare materiali sulla carreggiata o sulle banchine.