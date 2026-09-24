Depurazione nelle aree interne, Mileto avvia il percorso ma servono 11,5 milioni

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Depurazione, al via le indagini preliminari in vista della progettazione degli interventi che prevedono il rifacimento delle reti, il collettamento di Mileto Centro, Calabrò e Paravati al depuratore di San Calogero e due impianti autonomi a San Giovanni e Comparni, ma servono 11,5 milioni di euro

MILETO – Un primo passo verso la soluzione del problema della depurazione nelle aree interne del territorio comunale di Mileto. Sono infatti iniziati i carotaggi preliminari per la redazione di uno Studio di Fattibilità, che dovrà rappresentare la base per una futura progettazione esecutiva e per l’avvio dei lavori necessari.

A darne notizia è il sindaco Salvatore Fortunato Giordano, che ha illustrato il percorso intrapreso per affrontare il problema della depurazione nelle aree interne. L’avvio dei carotaggi è dunque il primo passaggio indicato nel percorso che dovrà portare alla redazione dello Studio di Fattibilità e, successivamente, alla progettazione esecutiva e all’avvio dei lavori necessari: «L’ufficio del Commissario Unico per la Depurazione – fa sapere il primo cittadino – ha accolto le sollecitazioni del sottoscritto circa l’avvio delle pratiche per risolvere il problema della depurazione nelle aree interne».

SERVONO 11,5 MILIONI DI EURO

Le analisi preliminari dovranno quindi costituire la base per la futura progettazione esecutiva e per l’avvio dei lavori. Nell’ambito degli interventi indicati dal sindaco rientrano la revisione delle linee esistenti e la realizzazione di nuove reti, oltre al collettamento di Mileto Centro, Calabrò e Paravati con il depuratore consortile di San Calogero. Il percorso comprende inoltre la realizzazione di due depuratori autonomi destinati a San Giovanni e Comparni.

Per quanto riguarda le risorse necessarie, il sindaco Giordano ha indicato una stima attuale di circa 11 milioni e mezzo di euro per i lavori. La disponibilità dei fondi è ora l’elemento indicato dallo stesso primo cittadino per poter procedere con gli interventi previsti: «Ora speriamo che il Commissario trovi le risorse necessarie stimate ad oggi in circa 11 milioni e mezzo di euro per i lavori inerenti il territorio di Mileto e Filandari».

Il percorso entra quindi nella sua fase preliminare, con i carotaggi già avviati per la redazione dello Studio di Fattibilità. L’attenzione resta ora rivolta al reperimento delle risorse necessarie per dare seguito alla progettazione e agli interventi previsti.