Allarme a Pizzo per una sospetta fuga di gas metano nei pressi della villa comunale

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Allarme, ieri notte, a Pizzo per una sospetta fuga di gas metano nei pressi della villa comunale. L’odore si è diffuso rapidamente nell’area. Squadre di tecnici e vigili del fuoco in azione per scongiurare il pericolo di dispersioni dalla rete con verifiche strumentali su pozzetti e cabine

PIZZO – Un forte allarme è scattato nella serata di mercoledì 30 settembre a Pizzo, nei pressi della villa comunale, a causa di un intenso odore di gas metano che si è rapidamente diffuso lungo l’intero perimetro della zona. Il fondato timore di una potenziale fuga ha richiesto l’immediata attivazione dei protocolli di sicurezza e l’intervento tempestivo delle squadre di emergenza. Sul posto sono giunti rapidamente i tecnici specializzati della rete di distribuzione, supportati dai vigili del fuoco che hanno presidiato l’area per garantire l’incolumità pubblica durante tutte le operazioni.

ISPEZIONI DURATE PER DIVERSE ORE

Per scongiurare il rischio di esplosioni o intossicazioni, il personale tecnico ha eseguito una serie di ispezioni minuziose alla ricerca della perdita. Utilizzando uno specifico rilevatore elettronico di precisione dotato di sonda, un operatore ha monitorato palmo a palmo il manto stradale. L’attenzione si è concentrata in particolar modo sulle fessure dell’asfalto e in prossimità dei tombini, punti in cui il gas metano tende fisiologicamente a risalire in caso di rottura delle tubature sotterranee.

CONTROLLI ESTESI ANCHE ALLE ABITAZIONI VICINE

Le delicate verifiche non si sono limitate alla sede stradale. Sotto la luce delle torce dei vigili del fuoco, che hanno costantemente illuminato e messo in sicurezza la scena, i controlli sono stati estesi anche alle infrastrutture di superficie. I tecnici hanno infatti ispezionato una cabina metallica di derivazione situata nei paraggi, inserendo la sonda di rilevazione direttamente tra le tubature e le centraline interne per escludere eventuali e pericolosi accumuli di gas all’interno della struttura.

Durante tutte le fasi dell’intervento, gli operatori hanno documentato accuratamente i valori riportati dal sensore “cercafughe”, fotografando i display con i propri smartphone per tenere traccia delle misurazioni. Il coordinamento tra i vigili del fuoco e i tecnici ha permesso di setacciare l’intera area, un’operazione fondamentale per accertare l’assenza di dispersioni e riportare la totale tranquillità tra i residenti del quartiere. L’allarme è rientrato dopo alcune ore.