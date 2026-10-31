Sorianello, acqua non potabile nel centro storico: vietato l’utilizzo per fini alimentari

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Ordinanza di divieto dell’utilizzo dell’acqua a fini alimentari firmata dal sindaco di Sorianello, Sergio Cannatelli, dopo le analisi dell’Arpacal, che hanno rilevato valori non conformi di manganese e ferro. L’acqua potrà essere utilizzata esclusivamente per gli impianti sanitari

SORIANELLO – Divieto di utilizzare l’acqua della rete idrica comunale per uso potabile e alimentare nel centro storico di Sorianello. È quanto stabilito dal sindaco Sergio Cannatelli con l’ordinanza numero 24 del 30 ottobre 2026, adottata a tutela della salute pubblica dopo la comunicazione dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia relativa ai risultati delle analisi effettuate sui campioni prelevati dalla fontana pubblica di via Michele Bianchi.

Gli accertamenti, eseguiti dall’Arpacal – Dipartimento di Reggio Calabria su campioni raccolti il 13 ottobre, hanno evidenziato la non conformità dei parametri relativi alla presenza di manganese e ferro rispetto ai requisiti previsti dalla normativa vigente, il decreto legislativo 18/2023, come modificato dal decreto legislativo 102/2025.

LA DECISIONE DOPO LE ANALISI DELL’ARPACAL

Sulla base della nota trasmessa dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asp, acquisita al protocollo comunale il 30 ottobre, si è ritenuto necessario adottare un provvedimento urgente e contingibile per evitare possibili rischi per la popolazione.

L’ordinanza riguarda i residenti del centro storico e tutte le vie dell’abitato. L’acqua non potrà essere utilizzata per bere, per la preparazione e il lavaggio degli alimenti, per l’igiene personale e orale, per lavare stoviglie e utensili da cucina, né per la pulizia di biberon e contenitori destinati all’infanzia. Vietato anche il suo impiego per il lavaggio delle apparecchiature sanitarie.

CONSENTITO L’USO PER IL FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI SANITARI

Il divieto resterà in vigore fino a quando non sarà comunicato il superamento della situazione di criticità che ha determinato la non potabilità dell’acqua. L’ordinanza è stata trasmessa al gestore del servizio idrico So.Ri.Cal., alla Prefettura di Vibo Valentia, al Dipartimento di Prevenzione dell’Asp, alla Regione Calabria e agli uffici comunali competenti.

La revoca del provvedimento, dunque, sarà subordinata a nuove verifiche e alla certificazione del ripristino dei parametri di conformità dell’acqua.