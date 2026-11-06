Blitz di Occhiuto al cantiere del nuovo ospedale di Vibo

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Il presidente della Regione Roberto Occhiuto ha visitato il cantiere del nuovo ospedale di Vibo Valentia i cui lavori stanno procedendo speditamente: “Andiamo avanti velocemente”

VIBO VALENTIA – Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha visitato il cantiere del nuovo ospedale di Vibo Valentia, sito in località “Cocari”, alle porte di Vibo, i cui lavori stanno procedendo speditamente, e subito dopo ha postato un video sui propri canali social: “Il nuovo ospedale di Vibo è stato sulla carta per vent’anni, fino a due anni fa non c’era nemmeno una concessione edilizia. In due anni abbiamo fatto tutto questo lavoro – afferma -, da dicembre inizieranno a inscatolarlo, per cui si vedrà questa struttura imponente affacciata sul mare. E’ un grande ospedale – conclude il presidente della Giunta regionale – rimasto sulla carta per vent’anni e che ora, finalmente, sarà edificato nella sua imponenza. Andiamo avanti velocemente”.