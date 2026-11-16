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Vibo, nuovo Tribunale di Giustizia: altro stop dopo 29 anni. Il Comune di Vibo risolve il contratto con l’impresa, il completamento resta ancora da affidare.

VIBO VALENTIA- Quasi trent’anni dopo la posa della prima pietra, il nuovo Palazzo di Giustizia di Vibo Valentia resta ancora incompiuto. Il Comune ha disposto la risoluzione del contratto con la Sici Srl di Napoli, affidataria del terzo lotto dei lavori, contestando un grave inadempimento dell’appaltatore. Una decisione che apre un nuovo capitolo nella lunga vicenda dell’opera e impone all’amministrazione di individuare una strada per completare il cantiere. L’appalto, aggiudicato nel 2015 per un importo a base di gara superiore a 6,49 milioni di euro, era stato formalizzato il 24 gennaio 2018, con consegna dei lavori il 19 febbraio successivo.

Dopo le varianti, il contratto era stato rideterminato in 4.065.195,57 euro, oltre Iva, con un atto aggiuntivo del 26 novembre 2019. Le attività risultano sospese dal 23 ottobre 2020. Nel corso degli anni, il cantiere ha attraversato diverse difficoltà, a partire dai problemi legati alle infiltrazioni della copertura e dalla necessità di reperire ulteriori risorse. Gli interventi per finanziare la variante, sostenuti anche dall’allora procuratore di Vibo Camillo Falvo e dall’allora sottosegretaria al Sud Dalila Nesci, erano stati seguiti dai rallentamenti legati alla pandemia e da un’inchiesta giudiziaria.

PER IL NUOVO TRIBUNALE DI VIBO, LA DIVERGENZA TRA OPERE E CONTABILITÀ

Alla base della risoluzione c’è anche la verifica dello stato di consistenza delle opere, approvata con determina numero 72 del 15 gennaio 2026. Il direttore dei lavori Massimo Trimmeliti ha effettuato nove sopralluoghi tra aprile e ottobre 2025, ricostruendo quanto effettivamente realizzato. Il valore delle lavorazioni eseguite è stato quantificato in 2.384.461,79 euro, al netto degli oneri della sicurezza, a fronte dei 3.953.810,79 euro previsti dalla seconda variante: una percentuale pari al 60,31%. Il nono stato di avanzamento lavori, invece, riportava una contabilità di 3.271.649,18 euro, corrispondente all’82,75%.

La differenza è di 887.187,39 euro, pari a 22,44 punti percentuali. Il Comune aveva contestato formalmente le criticità il 16 giugno 2026, assegnando all’impresa quindici giorni per presentare le proprie controdeduzioni. La Sici aveva risposto il 18 giugno, ma le giustificazioni sono state ritenute insufficienti dal responsabile unico del procedimento, che il 29 ottobre ha confermato la valutazione negativa. Da qui la decisione di sciogliere il rapporto contrattuale e il relativo atto aggiuntivo.

I PROSSIMI PASSAGGI

La società dovrà liberare il cantiere entro 60 giorni. L’amministrazione dovrà inoltre verificare la garanzia definitiva, procedere alla ricognizione contabile e valutare le modalità per affidare il completamento dell’opera. È prevista anche la comunicazione all’Anac. La determinazione precisa che il responsabile del procedimento e il dirigente del settore Urbanistica, Andrea Nocita, hanno operato nell’ambito delle rispettive funzioni. Resta aperto anche il contenzioso civile avviato dalla Sici contro il Comune. La società potrà impugnare il provvedimento davanti al Tar Calabria entro 60 giorni oppure presentare ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni.

L’ASSOLUZIONE NEL PROCEDIMENTO PENALE DELLA VICENZA DEL NUOVO TRIBUNALE DI VIBO

La vicenda del Palazzo di Giustizia era finita anche al centro di un procedimento penale avviato dopo un’indagine della Guardia di finanza. Nel gennaio 2026 il Tribunale di Vibo Valentia ha assolto, perché il fatto non sussiste, Marco Magi, amministratore della Sici, Umberto Memoli, procuratore speciale della società, e l’ingegnere Pasquale Lagadari, direttore dei lavori. I tre erano accusati di truffa aggravata ai danni dello Stato in relazione alla presunta contabilizzazione di circa 3,2 milioni di euro per opere che, secondo l’accusa, non sarebbero state eseguite o sarebbero risultate difformi. La Procura aveva chiesto condanne comprese tra un anno e sei mesi e tre anni. Le difese erano affidate agli avvocati Giosuè Monardo e Gianfranco Iannone, mentre il Comune, costituitosi parte civile, era rappresentato dall’avvocato Maristella Paolì.