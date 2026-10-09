Caro carburanti, in vista una nuova manifestazione degli agricoltori nel Vibonese

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Nuova manifestazione in vista nel Vibonese per gli agricoltori per via del caro carburanti ma, al momento, mancano data, luogo esatto e modalità anche se si ventila nuovamente l’area dei depositi a Vibo Marina ma per ora l’eventualità di un blocco delle autocisterne resta sullo sfondo

VIBO VALENTIA – Nuova manifestazione di protesta contro il caro carburanti in vista nel Vibonese e ad organizzarla sono gli agricoltori provenienti da diverse zone della regione che potrebbero darsi appuntamento nelle prossime ore nei pressi dei depositi di carburante di Vibo Marina, teatro, nei giorni scorsi, di un analogo evento che ha creato non pochi disagi con lunghe code di veicoli alle stazioni di servizio che in poco tempo avevano terminato benzina e, soprattutto, gasolio.

Al momento gli organizzatori non hanno ancora fornito indicazioni alla Questura di Vibo il giorno, le modalità, né la località esatta in cui si svolgerà la manifestazione che potrebbe anche prevedere un blocco all’accesso delle autocisterne presso i depositi, eventualità tuttavia che per ora resta sullo sfondo ma che non è escluso possa verificarsi. Al momento l’intenzione, infatti, è quella di una manifestazione.