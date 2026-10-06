Vibo, rimosso il blocco delle autocisterne, gli agricoltori si spostano a Lamezia

2 minuti per la lettura

Termina il blocco delle autocisterne organizzato dagli agricoltori che da ieri a Vibo Marina aveva creato numerosi disagi dovuti all’impossibilità delle stazioni di servizio ad erogare benzina e gasolio. Resterà un presidio simbolico ma la protesta si sposta a Lamezia. Intanto la Questura smentisce qualsiasi accordo coi manifestanti

VIBO VALENTIA – I disagi dovuti ad un temuto blocco delle autocisterne delle compagnie petrolifere organizzato dagli agricoltori vibonesi nei pressi della Meridionale Petroli e dell’Eni a Vibo Marina, che ha creato da stamani numerosi disagi dovuti all’impossibilità delle stazioni di servizio ad erogare benzina e gasolio, è praticamente terminato. Resterà un presidio simbolico, in pratica un paio di veicoli con tanto di bandiere, ma la protesta vera e propria si sposterà nella zona dell’ex zuccherificio a Lamezia Terme.

Lo si apprende sia dagli stessi organizzatori dell’iniziativa che da fonti interne alla Questura di Vibo in cui si smentiscono sia che il blocco sia effettivamente avvenuto in quanto le 10 cisterne giunte agli impianti di distribuzione non hanno incontrato ostacoli mentre i mezzi di altre società, apprese le notizie circolate da stamani su un possibile blocco della circolazione, hanno deciso di andare a rifornirsi altrove, riducendo così il volume di carburante in transito nel territorio ma creando problemi che hanno caratterizzato la mattinata odierna con lunghe code presso quelle pompe di benzina che ancora avevano le scorte disponibili, esauritesi comunque nel giro di qualche ora.

FONTI DELLA QUESTURA: “NESSUN ACCORDO”

Sempre dalla Questura si smentiscono poi categoricamente anche indiscrezioni circolate sempre nella tarda mattinata di un presunto accordo tra la Polizia e i manifestanti per consentire, da domani, il transito di 10 autocisterne al fine di attenuare i problemi legati al rifornimento di carburante presso gli impianti sparsi in città quanto nelle frazioni del capoluogo di provincia.

La protesta degli agricoltori che sembrava essere destinata a proseguire ad oltranza a Vibo Marina avrebbe quindi cessato i propri effetti e si sposterà, come detto, a Lamezia.