Vibo, gli autotrasportatori in protesta anche allo svincolo di Sant’Onofrio

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Il blocco operato dagli autotrasportatori e agricoltori calabresi allo svincolo autostradale di Sant’Onofrio è durato un paio d’ore, fino all’arrivo del questore di Vibo Rodolfo Ruperti che ha convinto i manifestanti a garantire il passaggio dei veicoli pur continuando la protesta

VIBO VALENTIA – Il blocco della circolazione organizzato stamani alle prime luci dell’alba dagli autotrasportatori calabresi si è svolto anche allo svincolo autostradale di Sant’Onofrio – Vibo Valentia dove a scendere in protesta contro il caro carburanti sono decine di agricoltori e camionisti provenienti da diverse parti della provincia e anche al di fuori di essa.

Blocco durato un paio d’ore, fino all’arrivo del Questore di Vibo, Rodolfo Ruperti, del suo vice Antonio Catalano che hanno dissuaso i manifestanti dal proseguire con il blocco del passaggio delle vetture in fila per centinaia di metri invitandoli a parcheggiare i mezzi ai bordi della carreggiata.

Rodolfo Ruperti coi manifestanti

In questo modo la circolazione veicolare ha potuto riprendere. Non si sono verificati momenti di tensione, più che altro contrarietà da parte dei manifestanti per non poter far valere i loro diritti ma la situazione è attualmente tranquilla anche per la presenza di un robusto cordone di sicurezza formato da polizia, carabinieri e guardia di finanza.