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Vibo Valentia, i commercianti si mobilitano contro il caro vita: «Mezza giornata di chiusura per sostenere agricoltori e autotrasportatori». L’iniziativa promossa da alcuni esercenti vibonesi punta a coinvolgere altre attività commerciali. Oggi, lunedì 19 ottobre il ritrovo al piazzale del Bocciodromo, martedì 20 la partecipazione al presidio degli autotrasportatori allo svincolo autostradale
VIBO VALENTIA – Unire le forze per dare un segnale concreto di solidarietà agli agricoltori e agli autotrasportatori, ma anche per accendere i riflettori sulle difficoltà che il caro vita e l’aumento dei costi del carburante stanno imponendo a famiglie, lavoratori e imprese. È questo l’obiettivo dell’iniziativa che alcuni commercianti vibonesi stanno organizzando, cercando di coinvolgere altri esercenti della città in una mobilitazione condivisa contro il caro vita e il caro petrolio.
COMMERCIANTI AL FIANCO DI AGRICOLTORI E AUTOTRASPORTATORI
L’appello è rivolto a commercianti, cittadini, famiglie e lavoratori, con l’intento di allargare la partecipazione e trasformare la protesta in una manifestazione di vicinanza a chi, da settimane, è sceso in strada per denunciare l’insostenibilità dei costi e le ricadute economiche sulle rispettive categorie.
VIBO VALENTIA, CHIUSURA DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI
Il programma prevede mezza giornata di chiusura delle attività commerciali, annunciata come gesto simbolico di solidarietà e protesta. Una scelta che, nelle intenzioni dei promotori, vuole testimoniare come le difficoltà non riguardino soltanto il mondo dell’autotrasporto e dell’agricoltura, ma un tessuto economico e sociale più ampio, chiamato a fare i conti con rincari e margini sempre più ridotti.
Il primo appuntamento è fissato per lunedì 19 ottobre alle 19.30, con il ritrovo in auto al piazzale del Boccíodromo di Vibo Valentia. Da lì i partecipanti potranno organizzarsi per prendere parte alla mobilitazione.
MOBILITAZIONE DEL 20 OTTOBRE
La seconda giornata, martedì 20 ottobre, sarà invece dedicata al sostegno diretto alla protesta degli autotrasportatori. In mattinata è prevista la partenza in auto tutti insieme per raggiungere il presidio allestito allo svincolo autostradale, dove prosegue la mobilitazione contro il caro carburante.
Il messaggio lanciato dagli organizzatori è chiaro: fare massa critica, coinvolgere quante più attività possibile e dimostrare che la questione riguarda l’intera comunità. «Più siamo, più contiamo» è lo slogan scelto per accompagnare l’iniziativa, insieme all’appello a difendere il lavoro, le famiglie e il futuro della città.
La mobilitazione è ancora in fase organizzativa e punta proprio sull’adesione di altri commercianti, affinché la chiusura e la partecipazione al presidio possano diventare l’espressione di una solidarietà più ampia. L’obiettivo è portare all’attenzione pubblica il peso dei rincari e sostenere le categorie che stanno protestando, nella consapevolezza che il caro carburante rischia di ripercuotersi sull’intera filiera economica, dai trasporti alla produzione fino ai prezzi pagati dai consumatori.
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