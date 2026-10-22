Caro carburanti, a Vazzano il presidio dei manifestanti prosegue allo svincolo dell’A2

4 minuti per la lettura

Le disposizioni imposte dal questore Ruperti agli organizzatori della manifestazione di oggi pomeriggio a sostegno dei manifestanti contro il caro carburanti in presidio da giorni allo svincolo di Vazzano della A2. Per ragioni di sicurezza e ordine pubblico l’evento spostato sulla SP 65. L’appello degli organizzatori è a dimostrare «civiltà, responsabilità e senso delle regole»

VIBO VALENTIA – La protesta contro il caro carburanti e il caro vita terminata nella stragrande maggioranza del territorio calabrese, prosegue invece, nel rispetto di precise prescrizioni imposte per garantire l’ordine pubblico e tutelare la sicurezza della circolazione, allo svincolo dell’A2 di Vazzano come anche in quello di Sant’Onofrio. Nella prima località, in vista della manifestazione di oggi pomeriggio, 22 ottobre, il Questore di Vibo Valentia, Rodolfo Ruperti ha però stabilito una serie di divieti e condizioni per lo svolgimento della manifestazione nell’area dello svincolo autostradale.

LE DISPOSIZIONI DEL QUESTORE DI VIBO

Il provvedimento vieta qualsiasi manifestazione presso lo svincolo autostradale e nelle aree adiacenti, così come i cortei, sia con mezzi motorizzati sia a piedi, lungo il percorso. La protesta potrà svolgersi esclusivamente in forma statica sulla strada provinciale 65, a una distanza di sicurezza di almeno 150 metri dallo svincolo, in direzione Serra San Bruno. Le prescrizioni riguardano anche gli spostamenti dei partecipanti. L’arrivo e la successiva partenza dovranno avvenire alla spicciolata, evitando blocchi, ingorghi o rallentamenti sull’autostrada A2 e sulla viabilità limitrofa.

È inoltre vietato occupare la sede stradale con persone o veicoli, ostacolare il traffico e scandire slogan offensivi o lesivi. Indicazioni che gli organizzatori hanno rilanciato rivolgendosi ai manifestanti, con l’obiettivo di mantenere la mobilitazione entro i limiti stabiliti dalle autorità. Il punto di ritrovo indicato è piazza Mercato, a Serra San Bruno, da dove i partecipanti avrebbero poi raggiunto l’area autorizzata sulla Sp 65 a Vazzano. Per agevolare gli spostamenti sono stati messi a disposizione anche pullman gratuiti, così da consentire di raggiungere il presidio in maniera ordinata e sicura.

L’APPELLO DEGLI ORGANIZZATORI

L’appello degli organizzatori è a dimostrare «civiltà, responsabilità e senso delle regole», confermando la solidarietà ad autotrasportatori e agricoltori, ma nel pieno rispetto della legalità e delle indicazioni delle forze dell’ordine. Una linea che si inserisce nel tentativo di portare avanti la protesta senza compromettere la sicurezza stradale e la regolarità della circolazione.

LE TESTIMONIANZE DEI MANIFESTANTI

Al presidio dello svincolo A2 di Vazzano la protesta contro il caro carburanti e il caro vita degli autotrasportatori e agricoltori, provenienti prevalentemente dalle Serre vibonesi e catanzaresi, continua, nonostante lo sblocco di circa 480 milioni di euro per il credito d’imposta, contro i 430 inizialmente previsti, annunciato dal ministro e vice premier, Matteo Salvini e nonostante la stragrande maggioranza dei presidi in Calabria si sia sciolta. «Proseguiamo nel presidio per altri sette giorni, aspettiamo risposte e non ci muoviamo da qui se non prima vediamo nero su bianco, vogliamo fatti, non parole».

Le testimonianze espresse dai manifestanti con oltre sessanta mezzi pesanti (trattori, tir, camion, pullman) sono scoraggianti ma risoluti a continuare nel presidio: «Stiamo vivendo una brutta situazione – ha riferito un autotrasportatore di Chiaravalle -. Non possiamo più vivere così, siamo parecchio sconfortati, ma necessariamente dobbiamo continuare fino a quando non vediamo qualcosa di concreto, siamo in pista e dobbiamo ballare. Rispetto a prima, abbiamo circa un 40 per cento in più di costo del carburante».

«NON ABBIAMO ALTRA SCELTA», «DORMIAMO NEI TIR»

Da altre affermazioni emerge coesione tra i dimostranti, compattezza e «nessuno che esprime titubanza sulla linea da seguire. Non abbiamo altra scelta, non solo per il caro carburante, ma perché siamo immersi, come tante altre famiglie, in un caro vita che non riusciamo più a gestire».

«Non riusciamo a far fronte alle spese». Il lamento è unanime tra i manifestanti: «Non riusciamo più a coprire le spese, temiamo di dover chiudere le attività a causa dei costi del carburante Ci stanno portando a rinunciare al nostro futuro, alle nostre passioni, le spese sono maggiori delle entrate. Non chiediamo soldi – hanno aggiunto -. Vogliamo solo poter lavorare in serenità e fino a quando non abbiamo una risposta concreta, la protesta continua e andremo avanti».

Effettivamente, le conseguenze del caro carburante non riguardino soltanto gli operatori direttamente coinvolti, ma coinvolgono le filiere, rischiano di ripercuotersi sull’intero tessuto economico e sociale delle comunità locali. Tra le ipotesi c’è quella di raggiungere Roma con una nutrita delegazione, per portare la protesta nella capitale. Al presidio dello svincolo autostradale, intanto, cresce la stanchezza e la preoccupazione per il futuro delle aziende.

«Dormiamo nei tir – hanno raccontato -, nelle brandine, qualcuno riposa in macchina, qualcuno non dorme per niente» e dopo un accampato pasto serale la notte diventa notevolmente umida nella vallata del Mesima.

LA COLLABORAZIONE CON LE FORZE DELL’ORDINE

Il rapporto con le Forze dell’ordine (Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza) è collaborativo e rispettoso della funzione pubblica, d’altronde la protesta allo svincolo A2 di Vazzano è stata sempre pacifica, civile e non violenta. Una folta delegazione della Pro loco Vazzano si è recata ieri pomeriggio al presidio per manifestare «solidarietà ai manifestanti in lotta».