Caro carburanti, centinaia di persone al raduno nei pressi dello svincolo di Vazzano

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Sono centinaia le persone nei pressi dello svincolo autostradale di Vazzano per sostenere agricoltori e autotrasportatori in presidio da giorni contro il caro carburanti. Presidio che, però, questa sera sarà sciolto in attesa dell’incontro del 27 ottobre

VIBO VALENTIA – Centinaia di persone hanno preso parte questa sera, 22 ottobre 2025, al raduno svoltosi a poca distanza dallo svincolo autostradale di Vazzano, per manifestare la vicinanza ad agricoltori e autotrasportatori in protesta da giorni contro il caro carburanti. Gente arrivata per lo più dalla fascia montana del Vibonese per gridare il dissenso contro la politica del governo che sul tema che ha unito tutto il sud Italia. Un raduno assolutamente pacifico, svolto nel rispetto delle prescrizioni imposte nel pomeriggio dal Questore Rodolfo Ruperti per ragioni di sicurezza ed ordine pubblico, e costantemente monitorato dalle forze dell’ordine, presenti con discrezione e attenzione lungo la Sp 65, luogo indicato per lo svolgimento dell’evento.

Il presidio ha resistito fino ad oggi ma questa sera, al termine dell’evento, si scioglierà, almeno fino al 27 di ottobre quando si aprirà una nuova partita con l’esecutivo nazionale con la speranza di trovare un accordo soddisfacente per le due categorie; in caso contrario la protesta, che in questi giorni ha messo in ginocchio l’economica del territorio, riprenderà probabilmente con maggiore vigore.