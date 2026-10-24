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Caro vita, trentacinque sindaci del Vibonese scrivono al governo: Chieste misure strutturali per sostenere famiglie, agricoltori, trasportatori e imprese.

I SINDACI cittadini dei comuni del Vibonese chiedono misure strutturali per sostenere famiglie, agricoltori, autotrasportatori e imprese. Riconosciuto il senso di responsabilità dei manifestanti, ma restano irrisolti i problemi legati ai rincari e agli svantaggi infrastrutturali della Calabria. La protesta si attenua, ma le ragioni della mobilitazione restano. I sindaci della provincia di Vibo Valentia lanciano un appello unitario alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e al presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, chiedendo interventi concreti per sostenere famiglie, lavoratori, agricoltori, autotrasportatori e imprese, messi in difficoltà dall’aumento dei costi di carburante, energia e produzione.

Nella lettera, sottoscritta dai primi cittadini del territorio, viene espressa vicinanza alle mobilitazioni che nelle ultime settimane hanno interessato la Calabria e che hanno avuto origine proprio dal Vibonese. I sindaci sottolineano il carattere pacifico delle manifestazioni e il rispetto dell’ordine pubblico, ringraziando le forze dell’ordine per il lavoro svolto. La rimozione dei blocchi viene interpretata come un segnale di responsabilità nei confronti dei cittadini e delle attività economiche. Una scelta che, secondo gli amministratori, conferma la sensibilità e il senso del dovere degli operatori coinvolti.

LA FINE DEI BLOCCHI NON RICEVE RISPOSTE: LE RICHIESTE ALLE ISTITUZIONI E LA BATTAGLIA CONTINUA

Ma il ritorno alla normalità della circolazione non risolve le difficoltà che hanno portato agricoltori e autotrasportatori in strada. «La fine dei blocchi non significa la fine della battaglia», è il messaggio centrale dell’appello. Tra le principali criticità indicate figurano l’aumento dei costi di produzione, la riduzione dei margini delle imprese, le difficoltà dei comparti agricolo e logistico e gli storici svantaggi infrastrutturali che penalizzano la Calabria. Da qui la richiesta alle istituzioni nazionali e regionali di aprire un confronto serio e permanente con i territori e adottare misure strutturali capaci di offrire prospettive certe alle imprese e maggiore serenità alle famiglie.

I sindaci ribadiscono quindi il sostegno alle rivendicazioni del mondo produttivo e dei lavoratori, impegnandosi a sostenere le iniziative democratiche e pacifiche finalizzate a ottenere risposte concrete. L’appello si chiude con una presa di posizione netta: «La protesta si stempera. La battaglia per la dignità del lavoro, per le imprese e per il futuro della nostra terra continua».

I SINDACI SCRIVONO AL GOVERNO: I FIRMATARI DELL’APPELLO NEL VIBONESE

A vergare la lettera sono i sindaci Enzo Romeo (Vibo Valentia), Antonino Schinella (Arena), Lidio Vallone (Briatico), Rossana Tassone (Brognaturo), Marco Martino (Capistrano), Enrico Sorrentino (Cessaniti), Raffaele Scaturchio (Dasà), Antonino Di Bella (Dinami), Alessandro Porcelli (Drapia), Francesco Fazio (Fabrizia), Anna Bartucca (Filadelfia), Rita Fuduli (Filandari), Massimo Trimmeliti (Filogaso), Giuseppe Pizzonia (Francavilla), Pasquale Vivona (Gerocarne), Fabio Signoretta (Jonadi), Giuseppe Rizzello (Maierato), Fortunato Giordano (Mileto), Francesco Angilletta (Mongiana), Antonio Lampasi (Monterosso), Giuseppe Marasco (Nicotera), Vincenzo Caruso (Pizzoni), Luca Alessandro (Polia), Caterina Contartese (Rombiolo), Nicola Brosio (San Calogero), Nicola Derito (San Costantino Calabro), Pasquale Farfaglia (San Gregorio d’Ippona), Antonino Pezzo (Sant’Onofrio), Gennaro Crispo (Simbario), Sergio Cannatelli (Sorianello), Antonio Rosso (Spadola), Enzo Marasco (Spilinga), Egidio Servello (Vallelonga), Enzo Massa (Vazzano) e Maria Budriesi (Zaccanopoli).