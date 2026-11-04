Fuga di monossido e termosifoni spenti all'”Einaudi” di Serra, il sindaco Barillari contro la Provincia di Vibo

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Il sindaco di Serra, Alfredo Barillari attacca la Provincia di Vibo dopo la fuga di monossido di carbonio e l’assenza di riscaldamenti nell’istituto scolastico “Einaudi”

SERRA SAN BRUNO – È un vero e proprio atto d’accusa nei confronti della Provincia di Vibo Valentia quello lanciato dal sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari, a seguito delle gravi criticità riscontrate all’Istituto d’Istruzione Superiore “Luigi Einaudi”. Un plesso che conta quasi 700 studenti e che, oltre al mancato avvio dei riscaldamenti, è stato teatro di una pericolosa fuga di monossido di carbonio.

«VERGOGNA E DISINTERESSE PER LE AREE INTERNE»

«Vergogna. Ogni anno dobbiamo assistere a questo totale disinteresse per l’Istituto Einaudi di Serra San Bruno», ha esordito senza mezzi termini il primo cittadino, denunciando l’incuria riservata a una scuola fondamentale per il comprensorio delle Serre.

Nonostante le tabelle ministeriali indichino la metà di ottobre come termine per l’accensione dei termosifoni nelle zone montane e rigide – con Serra posizionata ad quasi 900 metri d’altezza – e a dispetto delle tempestive segnalazioni del dirigente scolastico, gli impianti sono rimasti spenti. Fino al drammatico epilogo della fuga di gas: «Non sanno forse alla Provincia di Vibo Valentia delle temperature rigide di Serra San Bruno? Forse non ci considerano, ed è la dimostrazione dei fatti: è gravissimo», incalza Barillari. «Sapendo che a metà ottobre devono partire i termosifoni, i controlli e le verifiche sulle caldaie si dovrebbero fare già a settembre quando inizia l’anno scolastico, come si fa in ogni casa».

STUDENTI AL FREDDO E ITER BUROCRATICI INFINITI

A preoccupare il sindaco sono anche i tempi di ripristino e le conseguenze sulla continuità didattica per gli studenti, costretti a rimanere a casa: «Bisogna prendere provvedimenti immediati perché i ragazzi non possono continuare a non entrare a scuola. Si parla già di tre giorni di stop perché – udite udite – devono smontare la caldaia, fare un progetto, assumere i preventivi e montarne una nuova. Ma insomma, dove siamo? Questa è la Provincia di Vibo Valentia».

L’ORGOGLIO DEL TERRITORIO

In conclusione, Barillari rivendica il valore delle aree interne e l’appartenenza della propria comunità, lanciando una stoccata politica sulla gestione dell’ente provinciale: «Per quanto ci riguarda, continueremo con forza a dire che noi apparteniamo a un altro tipo di territorio, dove ci sono istituzioni che magari a settembre i controlli in una scuola ubicata in un’area interna a 900 metri li fanno prima. Comunque, sempre forza Serra».