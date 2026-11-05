Soriano, tensione alla scuola dell’infanzia: bambini e insegnanti lasciati fuori fino alle 9:30

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Clima di forte tensione nel plesso della scuola dell’infanzia di Soriano Calabro, dove questa mattina la scuola è rimasta chiusa fino alle 9:30 circa, lasciando bambini, docenti e genitori all’esterno. Forzata la porta per consentire l’ingresso degli alunni. Da tempo, nel plesso, si registrerebbero criticità legate allo svolgimento delle mansioni del personale Ata.

SORIANO CALABRO – Momenti di tensione stamani, 5 novembre, nel plesso della scuola dell’infanzia di Soriano, per via della chiusura del plesso fino alle 9:30 circa, con i bambini, docenti e e genitori rimasti all’esterno. Una situazione che, secondo quanto denunciato dalle insegnanti del plesso e dai genitori dei piccoli, si trascinerebbe ormai dall’inizio dell’anno scolastico e che rischia di compromettere il regolare svolgimento delle attività educative, oltre a incidere sul benessere dei bambini. Al centro della vicenda ci sarebbe il mancato svolgimento, da parte dei collaboratori scolastici, di alcune mansioni ritenute fondamentali, in particolare l’assistenza ai bambini nella cura dell’igiene personale e nel cambio degli indumenti in caso di necessità. Una questione particolarmente delicata considerando che si tratta di alunni di tre anni, non ancora pienamente autonomi nella gestione dei propri bisogni fisiologici.

LE SEGNALAZIONI E LE RISPOSTE DEI COLLABORATORI SCOLASTICI

Stando a quanto riportato in una formale segnalazione indirizzata alla Dirigente scolastica e, per conoscenza, al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), nonostante le ripetute sollecitazioni della referente di plesso, i collaboratori scolastici si sarebbero continuamente rifiutati di provvedere all’assistenza igienica ai bambini, sostenendo che tali attività non rientrerebbero tra le loro competenze.

Una posizione che, secondo le docenti, sarebbe in contrasto con quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e con le disposizioni già richiamate dalla stessa Dirigenza attraverso la circolare del 19 ottobre 2026, nella quale sarebbero stati ribaditi i compiti del personale Ata, compresa l’assistenza materiale e igienica agli alunni della scuola dell’infanzia.

LE DENUNCE SEGNALATE DA TEMPO DAI GENITORI

A rendere ancora più preoccupante il quadro è il fatto che anche le famiglie dei piccoli si siano attivate da tempo per denunciare le gravi criticità. I genitori avrebbero già manifestato ripetutamente il proprio malcontento, sia verbalmente sia attraverso comunicazioni inviate alla Dirigenza scolastica, segnalando episodi in cui i bambini sarebbero tornati a casa sporchi o bagnati, oppure sarebbero rimasti per ore con gli indumenti impregnati di urina, senza ricevere la necessaria assistenza.

Il portone chiuso

Un ulteriore episodio si sarebbe verificato il 23 ottobre, quando un bambino di tre anni, dopo aver urinato e bagnato i propri indumenti, avrebbe avuto bisogno di essere cambiato. I collaboratori scolastici presenti si sarebbero nuovamente rifiutati di provvedere al cambio. Il tentativo delle insegnanti di chiarire la questione avrebbe inoltre dato luogo a un acceso confronto, durante il quale, secondo quanto riferito nella comunicazione, un collaboratore si sarebbe rivolto alla referente di plesso con parole e gesti ritenuti irrispettosi e inaccettabili. A seguito dell’accaduto, le docenti avrebbero contattato telefonicamente il DSGA, che avrebbe confermato la riconducibilità dell’assistenza e del cambio dei bambini alle mansioni del personale ATA. Una precisazione che, tuttavia, non sarebbe stata sufficiente a risolvere la situazione.

STAMANI I CANCELLI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA CHIUSI

Ma è questa mattina che la vicenda ha raggiunto un punto di rottura con momenti di forte tensione quando la scuola dell’infanzia di Soriano è rimasta chiusa fino alle 9:30 circa, dopo che entrambi i collaboratori scolastici hanno comunicato la propria assenza per malattia. I due, secondo quanto riferito, erano gli unici in possesso delle chiavi del plesso. Il risultato è stato che bambini, insegnanti e genitori si sono ritrovati davanti alla scuola senza poter accedere ai locali. Entrambi i collaboratori scolastici, inoltre, sarebbero stati contattati telefonicamente dal segretario scolastico, per reperire le chiavi del plesso, il quale non avrebbe ricevuto risposta.

Quest’ultimo, per consentire l’apertura della scuola e permettere l’ingresso a docenti e alunni, avrebbe addirittura forzato la porta del plesso. Un episodio che aggiunge ulteriore gravità a una situazione già particolarmente delicata e che solleva interrogativi sull’organizzazione del servizio e sulle modalità di gestione delle emergenze legate all’apertura degli edifici scolastici. Ora si attende un intervento della Dirigenza scolastica per fare chiarezza su quanto accaduto e individuare soluzioni concrete. Perché, al di là delle questioni organizzative, al centro della vicenda ci sono bambini di appena tre anni, il cui diritto a un’accoglienza adeguata e a un’assistenza dignitosa deve rimanere la priorità assoluta.