Il caso della scuola di Soriano, la Uil: «La dirigenza non ha voluto ascoltare»

3 minuti per la lettura

La presa di posizione del segretario provinciale della Uil Giuseppe Carlino dopo la vicenda della scuola dell’infanzia di Soriano Calabro: «Le relazioni sindacali non sono un fastidio, ma uno strumento per prevenire tensioni e contenziosi»

SORIANO CALABRO – «Quello che sta accadendo alla Scuola dell’Infanzia di Soriano si poteva evitare e lo dico con chiarezza, perché la Uil Scuola ci ha provato fin dall’inizio». È il segretario provinciale della Uil Scuola di Vibo Valentia, Giuseppe Carlino, a intervenire sulla vicenda che coinvolge il plesso dell’Istituto comprensivo “D’Antona” di Acquaro-Soriano Calabro, già portata all’attenzione pubblica da un articolo del Quotidiano del Sud.

Il sindacalista ricostruisce i tentativi compiuti dall’organizzazione per favorire una soluzione condivisa, prima che la situazione degenerasse:: «Appena abbiamo avuto notizia delle difficoltà nel plesso – spiega – ci siamo attivati per aprire un tavolo di mediazione. Volevamo mettere attorno allo stesso tavolo dirigenza, personale Ata e docenti, per chiarire compiti, procedure e responsabilità. Per giorni abbiamo cercato la dirigente, senza riuscire a rintracciarla. Quando, con molta difficoltà, siamo riusciti ad avere un contatto, abbiamo proposto soluzioni concrete e immediatamente praticabili. Quella soluzione non si è voluta prendere».

“IL “MANCATO CONFRONTO HA AGGRAVATO LA SITUAZIONE”

Secondo Carlino, il mancato confronto avrebbe contribuito ad aggravare una situazione che oggi coinvolge l’intera comunità scolastica: «Bambini e famiglie lasciati fuori dalla scuola fino alle 9.30, un clima di tensione tra il personale, diffide legali e una vicenda finita sulle pagine dei giornali. Nessuno ne esce bene e chi rischia di pagare il prezzo più alto sono proprio i bambini».

Da qui il richiamo al ruolo delle relazioni sindacali e agli strumenti di confronto previsti dal contratto collettivo nazionale del comparto Istruzione e Ricerca. «Il sindacato non è una controparte da tenere a distanza – sottolinea il segretario provinciale –. È un interlocutore che il contratto riconosce attraverso l’informazione, il confronto e la contrattazione integrativa d’istituto».

Nel merito delle questioni emerse a Soriano, Carlino evidenzia che l’organizzazione del lavoro del personale Ata, compresa la gestione dei cambi dei bambini nella scuola dell’infanzia, dovrebbe essere definita attraverso il piano delle attività e il confronto contrattuale: «Non si può affidare a note unilaterali, senza locali adeguati, dispositivi di protezione e formazione specifica».

“CI VUOLE CORRETTEZZA NELLE RELAZIONI SINDACALI”

Il sindacalista richiama inoltre il tema della sicurezza sul lavoro, sostenendo che le pulizie straordinarie dopo un cantiere non possano essere demandate al personale senza le necessarie tutele, come previsto dal decreto legislativo 81 del 2008.

Un altro aspetto richiamato dalla Uil riguarda il diritto alla disconnessione, cioè i criteri per l’utilizzo delle strumentazioni tecnologiche al di fuori dell’orario di servizio, materia che, secondo Carlino, deve essere affrontata nell’ambito della contrattazione integrativa d’istituto: «Quando un dirigente non tiene relazioni sindacali corrette – afferma – non fa un torto al sindacato: indebolisce la scuola, lascia soli i lavoratori e mette a rischio il servizio alle famiglie».

La Uil Scuola di Vibo Valentia chiede ora alla dirigenza di convocare con urgenza le parti, sospendere le disposizioni contestate e adottare un protocollo condiviso per l’assistenza ai bambini, con una chiara definizione delle competenze e delle tutele: «La nostra disponibilità al dialogo resta piena – conclude Carlino – ma il dialogo deve essere voluto da entrambe le parti. La scuola di Soriano ha bisogno di serenità, non di muri».