Vibo, ancora topi alla scuola “Murmura” e scoppia la polemica

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Il problema legato alla presenza dei topi non ancora risolto alla Scuola “Murmura” di Vibo e il gruppo Cuore Vibonese attacca l’amministrazione comunale: «Le rassicurazioni della Giunta smentite dai fatti»

VIBO VALENTIA – Nuove segnalazioni sulla presenza di topi alla scuola “Murmura” di Vibo, ospitata a palazzo Gemini, e torna la preoccupazione tra le famiglie. Una situazione che, secondo il gruppo consiliare Cuore Vibonese, si trascina senza l’adozione di provvedimenti risolutivi. La vicenda era già emersa la scorsa settimana, quando nei locali al piano terra dell’edificio, dove si svolgono le attività della scuola dell’infanzia, si erano rinvenute tracce di escrementi di roditori.

In quell’occasione il Comune non aveva disposto la chiusura totale del plesso, facendo effettuare le operazioni di sanificazione esclusivamente nei locali del piano terra interessati dalla presenza delle tracce. Una scelta che aveva suscitato il forte dissenso di diversi genitori, alcuni dei quali avevano chiesto la sospensione delle attività scolastiche per consentire lo svolgimento degli interventi in condizioni di maggiore sicurezza. Alcune famiglie, proprio per la preoccupazione legata alle condizioni igienico-sanitarie, avevano deciso di non mandare i figli a scuola. Il comune aveva rassicurato inviando una ditta che aveva installato le trappole sostenendo che il problema si sarebbe risolto. Ma così non è stato.

Ora, alla luce delle nuove segnalazioni, il gruppo consiliare Cuore Vibonese torna a sollevare il caso, contestando l’efficacia degli interventi eseguiti e le rassicurazioni che sarebbero state fornite alle famiglie durante gli incontri dei giorni scorsi: «Ancora topi alla scuola Murmura. Ancora una volta il problema si ripresenta, ancora una volta emergono criticità che avrebbero dovuto essere affrontate e risolte da tempo», scrivono i consiglieri, secondo i quali le garanzie fornite dall’amministrazione si sarebbero rivelate «quantomeno premature e prive di riscontri concreti».

“DISATTESE LE GARANZIE DI SICUREZZA”

Nel mirino finisce soprattutto la gestione dell’emergenza. Per Cuore Vibonese, non sarebbe sufficiente intervenire quando il problema diventa pubblico, convocare incontri e rassicurare i genitori senza arrivare a una soluzione definitiva: «Le famiglie non chiedono favori, chiedono semplicemente che i propri figli possano frequentare una scuola in condizioni di sicurezza e igiene. È un diritto, non una concessione dell’Amministrazione».

Il gruppo chiama in causa il sindaco e gli assessori competenti, chiedendo chiarimenti sulle ragioni per cui le rassicurazioni date non avrebbero trovato conferma nella realtà e su chi debba assumersi la responsabilità della situazione: «La misura è colma. Non servono altre riunioni per rassicurare i genitori, servono interventi risolutivi. Non servono altre parole, servono responsabilità», è la posizione espressa dai consiglieri, che chiedono di garantire condizioni igienico-sanitarie adeguate all’interno dell’edificio scolastico: «I bambini non possono pagare il prezzo dell’inefficienza amministrativa. I genitori meritano rispetto, verità e risposte concrete», concludono.