Filippo Ceravolo, a Soriano la messa per i 14 anni dell’omicidio del giovane

3 minuti per la lettura

A 14 anni dall’uccisione del diciannovenne, Filippo Ceravolo, la messa di domani, 26 ottobre, al Santuario di San Domenico di Soriano segna un momento particolarmente significativo per la famiglia e la comunità. Con l’inchiesta “Conflitto”, infatti, sono stati resi noti per la prima volta all’opinione pubblica i nomi degli indagati per il delitto

SORIANO CALABRO – Quattordici anni di dolore, attese e battaglie per la verità; per la famiglia di Filippo Ceravolo, il giovane di 19 anni ucciso il 25 ottobre 2012 in un agguato di ’ndrangheta, l’anniversario della sua morte, con una messa in programma oggi, arriva quest’anno in un clima segnato da una svolta giudiziaria attesa a lungo. Domani, lunedì 26 ottobre, alle 18, il Santuario di San Domenico di Soriano Calabro ospiterà la celebrazione religiosa in sua memoria, la prima celebrata dopo gli arresti dell’operazione “Conflitto”, che nell’aprile 2026 ha segnato un passaggio importante nelle indagini e portato per la prima volta all’attenzione dell’opinione pubblica i nomi degli indagati per il delitto.

La celebrazione, fortemente voluta dalla famiglia Ceravolo, assume così un significato particolare: accanto al ricordo di una giovane vita spezzata, si rinnova la speranza che il percorso giudiziario possa fare piena luce sulle responsabilità dell’omicidio. Gli arresti eseguiti su disposizione dell’autorità giudiziaria hanno riguardato presunti esecutori e basisti dell’agguato, nell’ambito degli accertamenti condotti dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro e dalle forze dell’ordine. Le responsabilità dovranno essere accertate nelle sedi giudiziarie.

UCCISO PER ERRORE DURANTE LA FAIDA

L’uccisione di Filippo Ceravolo avvenne mentre questi si trovava a bordo di un’auto presa di mira nell’ambito di una faida criminale alla quale era del tutto estraneo. Aveva accettato un passaggio, senza sapere di trovarsi su un veicolo diventato bersaglio di un agguato. Una vicenda che ha segnato profondamente la comunità vibonese e che, negli anni, ha visto il padre Martino, la madre Anna e gli altri familiari portare avanti una tenace richiesta di verità e giustizia.

La svolta investigativa rappresenta un passaggio importante dopo quattordici anni di attesa, ma il cammino verso la verità processuale resta affidato al lavoro della magistratura. Per la famiglia, la possibilità di conoscere i nomi delle persone indagate costituisce un momento significativo in una vicenda rimasta a lungo avvolta dall’incertezza.

Il messaggio scelto per accompagnare la celebrazione richiama proprio il legame tra memoria e giustizia: «Si rinnovi la primavera della Verità e della Giustizia, perché solo facendo memoria si getta il seme di una nuova speranza».

La cittadinanza, le istituzioni, le associazioni e tutti coloro che intendono testimoniare vicinanza alla famiglia sono invitati a partecipare alla funzione religiosa. Un’occasione per stringersi attorno ai familiari di Filippo e ribadire il rifiuto di ogni forma di violenza mafiosa.

A quattordici anni da quella tragica sera, il nome di Filippo Ceravolo continua a rappresentare il volto innocente di una comunità ferita dalla ’ndrangheta. La prima messa dopo gli arresti dell’operazione “Conflitto” sarà dunque un momento di raccoglimento, ma anche un segnale di speranza: perché la memoria resti viva e la ricerca della verità possa proseguire fino al pieno accertamento delle responsabilità.