Vibo celebra il giorno dell’unità nazionale e delle forze armate

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Al Monumento ai Caduti, a Vibo, celebrato il Giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate con il richiamo ai principi di comunità, sicurezza e libertà

VIBO VALENTIA – Prefettura con le Forze Armate e di Polizia e con le Amministrazioni Comunali e Provinciale ha commemorato ieri mattina, 4 novembre, in piazza XXIV maggio, a Vibo, presso il Monumento ai Caduti, il Giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

Gli onori militari sono stati resi da un reparto di formazione costituito da personale delle Forze Armate e dei Corpi Armati e non, militari e civili dello Stato. Hanno partecipato alla cerimonia l’Esercito, la Marina Militare, l’Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato, i Corpi della Guardia di Finanza, della Polizia Penitenziaria e dei Vigili del Fuoco, la Croce Rossa Italiana e la Polizia Locale, oltre che i labari delle associazioni combattentistiche e d’arma.

I MESSAGGI DEL CAPO DELLO STATO E DEL MINISTRO DELLA DIFESA

A comandare lo schieramento il capitano Ludovico Ermini, ufficiale in servizio presso il Comando Provinciale dei Carabinieri. In apertura di cerimonia, resi gli onori al prefetto Anna Aurora Colosimo, che ha, poi, passato in rassegna i reparti accompagnata dal comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Antonio Parillo, e, dopo l’alzabandiera e l’esecuzione dell’Inno d’Italia, ha deposto una corona d’alloro in omaggio ai caduti dinanzi al Monumento a loro dedicato. In seguito alla preghiera della pace, il colonnello Parillo ha letto il messaggio del ministro della Difesa Guido Crosetto, mentre il prefetto Colosimo quello del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

LE PAROLE DEL PREFETTO ANNA AURORA COLOSIMO

Le dichiarazioni condivise, unendosi al cordoglio per l’incidente avvenuto in Bosnia nei giorni scorsi, hanno richiamato l’impegno delle Forze Armate nel garantire sicurezza e libertà, in quanto l’Unità Nazionale riporta alla necessità di riconoscersi parte di una stessa comunità, rispettando le differenze e assumendosi la responsabilità del futuro: «Sono certa che conoscere i fatti storici permette di comprendere tante cose, di credere e di ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a raggiungere quelle tappe e quegli obiettivi che ci hanno consegnato un paese democratico e unito – ha affermato il prefetto Anna Aurora Colosimo – Le Forze Armate a difesa del nostro Paese, dei nostri principi costituzionali e dei nostri diritti hanno un ruolo fondamentale e non finiremo mai di ringraziarle per i sacrifici fatti in Italia e nel mondo, come abbiamo visto recentemente in Bosnia».

Il capo dell’Utg evidenzia poi di come il termine Patria sia una parola «così bella, di cui ci dobbiamo riappropriare – ha aggiunto – perché la Costituzione è stata un po’ timida nel parlare di Patria, citandola in due punti, ma era determinata da una narrazione di età fascista, che aveva fatto della Nazione un concetto non proprio pregno di quel significato che oggi ha. Una Patria è comunità, obiettivi, principi sanciti dalla Costituzione. Quindi diciamo con forza, Viva la Patria».

LE MEDAGLIE AI FAMILIARI DEI TRE CITTADINI DI SANT’ONOFRIO DECEDUTI NEI LAGER

Molto commovente, poi, il momento della consegna da parte del prefetto Anna Aurora Colosimo insieme al sindaco di Sant’Onofrio, Antonino Pezzo, delle medaglie d’onore ai familiari di tre militari deceduti, deportati ed internati nei lager nazisti, Pasquale Cugliari, Giuseppe Maragò e Giuseppe Pezzo, tutti cittadini appunto di Sant’Onofrio, e di una medaglia d’argento alla fedeltà dopo trent’anni di fedele servizio nell’Amministrazione della Difesa a Mario Lico, oggi dipendente della Prefettura di Vibo Valentia. La cerimonia si è, quindi, conclusa con gli onori al prefetto.