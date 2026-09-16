Il cuore della vibonese Andrea Minasi batte nella giovane messicana Regina

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La giovane studentessa messicana Regina Tovar Cerna racconta la sua storia alla stampa messicana portando alla luce una circostanza fino ad oggi non ufficiale: nel suo petto batte il cuore di Andrea Minasi. Un legame tra le due ragazze che supera anche la distanza

VIBO VALENTIA – Il cuore di Andrea Minasi batte forte, anche se a migliaia di chilometri di distanza da Vibo. In Messico, nella città di Saltillo. E batte nel petto di Regina Tovar Cerna una studentessa dell’Universidad Autónoma de Nuevo León che l’ha ricevuto dalla 23enne pianista vibonese morta a seguito di un incidente stradale avvenuto a il 28 luglio scorso su viale Affaccio, a Vibo, dopo 9 giorni di agonia all’ospedale di Catanzaro. Non fu quello l’unico organo: i genitori, in un estremo momento di dolore ma allo stesso tempo di elevato senso civico, decisero per l’espianto anche dei polmoni, dei reni, dell’utero, del fegato e delle cornee, che destinati ad altre 6 persone.

È stata la stampa messicana a rivelare la circostanza, in Italia, per la normativa vigente non è possibile conoscere l’identità del donatore. Giornali dele zone di Saltillo/Coahuila e Monterrey, in cui risiede la 19enne messicana, come Vanguardia, Super Channel 12, Tele Santillo e Zócalo che riportano le parole della studentessa e raccontano dell’insorgenza dei suoi problemi al cuore

Regina dice di essere «totalmente agradecida» (totalmente grata) nei confronti della donatrice e di voler onorare per sempre il suo cuore.

Andrea Minasi

A LUGLIO IL PROBLEMA AL CUORE PER REGINA

Sabato 18 luglio, mentre nuotava a Porto Venere, località costiera della Liguria, Regina è colpita da infarto e soccorsa da un’amica. Una volta ripresa conoscenza sull’ambulanza, ha vomitato l’acqua ingerita e ha avuto un breve momento di lucidità. Arrivata all’ospedale di La Spezia, è riuscita a mandare alcuni messaggi alla madre Nataly, scrivendole: «Vieni con me, sono sola».

Nei giorni successivi i medici italiani hanno scoperto un’anomalia congenita a un’arteria coronaria. Regina, che vive nella zona occidentale di Monterrey e studia Chimica clinica biologica presso la Facoltà di Medicina dell’UANL, non aveva mai avuto precedenti problemi cardiaci né aveva mai subito un ricovero.

A causa delle gravissime condizioni del cuore, era stata trasferita dall’ospedale di La Spezia all’ospedale San Martino di Genova, in coma farmacologico e collegata a un sistema ECMO, e successivamente all’ospedale Molinette di Torino.

L’UNICA POSSIBILITÀ DI VIVERE È UN CUORE NUOVO

L’unica possibilità di sopravvivenza era un trapianto di cuore. Nel frattempo Regina sarebbe rimasta collegata alle apparecchiature necessarie a sostituire la funzione cardiaca. Il secondo giorno al Molinette, Regina fu inserita nella lista nazionale d’emergenza a causa della gravità delle sue condizioni.

Per tre settimane Regina è stata assistita dalla madre Nataly, dal padre Luis Tovar, da Nicolás Monteverde, marito della madre, e dalla sorella Renata, 15 anni. La famiglia, racconta Zócalo, cercò di mantenere un atteggiamento positivo nonostante la situazione

IL DONO DI ANDREA A REGINA

Il 7 agosto, dopo quasi tre settimane di attesa, arrivò la notizia che la famiglia aspettava: era disponibile un cuore compatibile. Era il cuore di Andrea, deceduta poco prima all’ospedale di Catanzaro. I genitori avevano acconsentito all’espianto dell’organo come di altri per salvare altre vite. E una di queste è proprio quella di Regina.

IL RICORDO DI ANDREA ACCOMPAGNA OGNI GIORNO REGINA

Regina racconta di pensare ogni giorno ad Andrea e alla sua famiglia e dice di voler onorare per sempre il cuore che ora batte dentro di lei, ed esprime inoltre la propria gratitudine per quello che definisce un atto d’amore che le ha permesso di riprendere la propria vita, annunciando l’intenzione di compulsare la donazione degli organi in Messico.

«È COME RINASCERE»

Dopo il trapianto Regina ha dovuto imparare nuovamente a camminare. Racconta che l’esperienza le ha fatto comprendere il valore delle cose più semplici: uscire, camminare, vedere il cielo, sentire il sole e l’aria: Yo estoy totalmente agradecida con mi donante, por su gran acto de amor, y honraré su corazón para siempre”, expresa, “desde ahí aprendí que hay que vivir la vida como si fuera el último día, yo estoy súper agradecida por esta segunda oportunidad de vivir” (Sono profondamente grata al mio donatore, per il suo grande atto d’amore, e onorerò il suo cuore per sempre», afferma, «da quel momento ho imparato che bisogna vivere la vita come se fosse l’ultimo giorno, sono immensamente grata per questa seconda opportunità di vivere»).