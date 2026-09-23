Pizzo, Maria Francesca Barbieri vince la battaglia contro l’obesità

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Arrivata a sfiorare i due quintali, Maria Francesca Barbieri, riesce a smaltire circa settanta chili grazie alle cure dei sanitari

PIZZO – Inizia da un letto di ospedale e dalla forza straordinaria degli affetti la parabola ascendente di Maria Francesca Barbieri, sessantunenne del posto, che ha superato una delle prove più ardue della sua esistenza.

Arrivata a sfiorare i due quintali di peso, le sue condizioni cliniche si erano progressivamente aggravate, costringendola a un prolungato periodo di immobilità. Per quasi un anno intero non ha potuto reggersi in piedi, e per lunghi mesi non è riuscita nemmeno a stare seduta. Attualmente, la situazione è radicalmente mutata: la paziente è riuscita a smaltire circa settanta chilogrammi, risultato che ha dato il via a un percorso terapeutico per recuperare l’efficienza motoria. La degente si trova da inizio agosto nel reparto specializzato della struttura ospedaliera di Serra San Bruno.

UN RICOVERO IN UNA CLINICA PRIVATA E UNA SUCCESSIVA URGENZA AL NOSOCOMIO DI CATANZARO

Prima di questo trasferimento, aveva affrontato un ricovero in una clinica privata e una successiva urgenza al nosocomio di Catanzaro a causa di un grave scompenso. Ora le sue giornate sono interamente focalizzate sul recupero fisico, sostenuta dalle cure assidue del personale sanitario che la guida negli esercizi fisioterapici. Nonostante necessiti ancora del supporto dell’ossigeno in diverse fasi della giornata, i progressi appaiono innegabili.

Il dimagrimento le ha permesso di poter nuovamente sedere a tavola per i pasti e, soprattutto, di poter abbozzare i primi movimenti. Come lei stessa ha avuto modo di raccontare, il momento in cui gli operatori l’hanno aiutata a sollevarsi dal letto è stato accompagnato da lacrime di incontenibile felicità, segnando uno spartiacque decisivo dopo la lunghissima immobilità.

LA FAMIGLIA COME PILASTRO IMPRESCINDIBILE

Il sostegno psicologico del nucleo familiare si è rivelato un pilastro imprescindibile per non cedere allo sconforto. Ci sono stati infatti frangenti molto delicati in cui la donna sembrava sul punto di cedere e di abbandonare le terapie, stremata dalle difficoltà respiratorie e dalla prolungata degenza. In una di queste circostanze, la reazione disperata del marito, che in lacrime le ha ricordato quanto fosse vitale la sua presenza, ha innescato in lei un’immediata reazione emotiva.

A questo si sono aggiunte l’amore e le parole rassicuranti e dolci del figlio, che le hanno restituito la spinta per continuare ad affrontare le sfide cliniche quotidiane.

PRESTP IL TRASFERIMENTO IN UN NUOVO CENTRO RIABILITATIVO

A consolidare questo rinnovato spirito hanno contribuito anche le relazioni umane coltivate tra le corsie e un forte attaccamento alla preghiera, diventata un rifugio spirituale costante.

Mentre si attende l’imminente trasferimento in un nuovo centro riabilitativo del territorio vibonese, l’orizzonte di Maria Francesca si concentra adesso su un solo, chiaro traguardo: ripristinare il tono muscolare delle gambe, fortemente provate dal lungo decubito, e tornare finalmente a camminare in totale autonomia. E si accende la speranza.