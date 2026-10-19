3 minuti per la lettura

Situazione paradossale quella del sindaco di Jonadi, Fabio Signoretta, che denuncia i problemi della depurazione e ottiene 4,6 milioni di euro ma finisce a processo proprio per quelle condotte che ha denunciato e cercato di sanare

JONADI (VIBO VALENTIA) – Denunciare un’emergenza ambientale nota da anni, mettere nero su bianco una situazione di inquinamento mai affrontata dai predecessori e riuscire a far stanziare dalla Regione Calabria un finanziamento per la depurazione da 4,6 milioni di euro per risolverla per poi, ritrovarsi imputato in un processo proprio per quelle stesse condotte che si è cercato di sanare; è il paradosso kafkiano vissuto da Fabio Signoretta, sindaco di Jonadi dal 12 giugno 2022, che ha deciso di rompere il silenzio e raccontare pubblicamente la propria vicenda giudiziaria ed amministrativa.

LA SVOLTA DEL 2022 CON LA DENUNCIA SULLA MANCATA DEPURAZIONE

All’indomani del suo insediamento nell’estate del 2022, la nuova amministrazione comunale guidata da Signoretta si è trovata di fronte a una criticità cronica: la mancata depurazione e lo scarico incontrollato delle acque reflue nel territorio comunale. Una piaga conosciuta da tempo ma mai formalmente sollevata per evitare responsabilità dirette.

«Avrei potuto facilmente voltarmi dall’altra parte, come era stato fatto per anni – ha spiegato il primo cittadino – e invece ho scelto di denunciare pubblicamente la situazione, di segnalarla a tutte le autorità competenti e di parlarne in modo trasparente con la mia comunità. L’ho fatto per far cadere un muro di ipocrisia: un sistema in cui certi problemi li conoscono tutti, ma nessuno li mette nero su bianco per comodità».

Alle denunce ha fatto seguito l’azione amministrativa: a soli tre mesi dall’insediamento, il Comune di Jonadi ha approvato un progetto tecnico per la risoluzione dell’inquinamento da reflui. È iniziata così una battaglia istituzionale fatta di decine di lettere, solleciti, incontri tecnici e persino un’interrogazione parlamentare depositata a Roma. Un’offensiva politica che ha portato al risultato sperato: l’inclusione di Jonadi nella programmazione della Regione Calabria, che ha stanziato un intervento da 4,6 milioni di euro per la rifunzionalizzazione e il potenziamento della depurazione.

IL PARADOSSO GIUDIZIARIO: A MARZO 2027 L’UDIENZA A VIBO

Nonostante il successo amministrativo e l’ottenimento dei fondi regionali, la vicenda ha preso una piega inaspettata sul piano personale. A marzo 2027, infatti, il sindaco Signoretta dovrà comparire davanti al Tribunale di Vibo Valentia nell’ambito di un procedimento penale aperto sulla gestione della depurazione nel comune.

«È qui che emerge il paradosso del nostro Paese – ha rimarcato Signoretta –. Ho segnalato io stesso il problema, ho scritto alle istituzioni preposte, abbiamo redatto e approvato i progetti per risolverlo e oggi sono io a ritrovarmi sul banco degli imputati. È la dimostrazione di come spesso chi sceglie la trasparenza e affronta di petto i problemi finisca per pagarne le conseguenze, mentre chi tace e far finta che nulla esista rimane al sicuro».

SIGNORETTA: «NESSUN PENTIMENTO, RIFAREI ESATTAMENTE LA STESSA SCELTA»

Nonostante la prospettiva dell’udienza penale, il primo cittadino di Jonadi ha ribadito con fermezza la bontà delle sue azioni, confermando che la linea dell’amministrazione non subirà battute d’arresto: «Non cambierei una sola virgola di quello che ho fatto dal 12 giugno 2022 a oggi. Non mi pento affatto di aver denunciato ciò che non funzionava; semmai mi sarei pentito di averlo taciuto. In tribunale mi difenderò portando tutta la fitta documentazione delle iniziative, delle lettere e dei progetti approvati in questi anni. Nel frattempo, continuerò a lavorare quotidianamente affinché il finanziamento da 4,6 milioni di euro si trasformi in cantiere ed opere concrete per la tutela della salute dei cittadini di Jonadi».