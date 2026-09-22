Conservatorio di Vibo e Carcere insieme per nuovi progetti culturali e formativi

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Firmato il protocollo d’intesa tra il Conservatorio “Torrefranca” e la direzione del Carcere di Vibo: formazione, ricerca, concerti, masterclass e produzioni artistiche al centro di una collaborazione biennale, con possibilità di rinnovo

VIBO VALENTIA – Musica, formazione e cultura entrano in una nuova fase di collaborazione con il protocollo d’intesa sottoscritto dal Conservatorio Statale di Musica “Fausto Torrefranca” e dalla Carcere di Vibo Valentia. L’accordo, della durata di due anni con possibilità di rinnovo, mette le basi per una collaborazione strutturata destinata a svilupparsi attraverso specifiche attività e progettualità condivise.

Il protocollo prevede iniziative nei settori della formazione, della ricerca, della produzione e della diffusione artistica e culturale. Tra gli ambiti individuati figurano attività artistiche e didattiche, progetti formativi e di ricerca, produzioni musicali, concerti e masterclass.

L’OBIETTIVO DEL PROTOCOLLO

L’obiettivo è costruire progressivamente un rapporto tra le competenze e le professionalità del Torrefranca e le attività formative e culturali promosse all’interno dell’istituto penitenziario. Docenti e studenti del Conservatorio potranno essere coinvolti nei progetti, mentre, in relazione alle singole iniziative, le due istituzioni potranno mettere a disposizione spazi, laboratori, attrezzature e servizi tecnici.

Per il Conservatorio si tratta anche di ampliare la propria presenza sul territorio, portando competenze e attività oltre i tradizionali spazi dell’attività accademica. «Un Conservatorio non esaurisce la propria funzione nelle aule in cui si svolge l’attività accademica – sottolinea il direttore Francescantonio Pollice –. È un’istituzione culturale che appartiene al territorio e che deve essere capace di costruire relazioni con le altre realtà che vi operano».

LE DICHIARAZIONI DI POLLICE E DELLA MARCELLO

Secondo Pollice, il protocollo consente di «aprire un nuovo spazio di collaborazione» e di mettere «competenze, ricerca e produzione artistica al servizio di progettualità che potranno nascere e crescere nel tempo». La musica, aggiunge, diventa così «un terreno sul quale istituzioni diverse possono lavorare insieme», offrendo al contempo a studenti e docenti nuove occasioni di confronto e di esperienza.

La collaborazione è considerata strategica anche dalla direttrice della Casa Circondariale, Angela Marcello. «Aprire la Casa Circondariale alle competenze, alla ricerca e alle progettualità del Conservatorio Torrefranca significa creare nuove opportunità formative e culturali», afferma. L’intesa, spiega, è stata pensata per non esaurirsi in una singola iniziativa, ma per crescere nel tempo attraverso attività e progetti condivisi.

La presenza del Conservatorio, istituzione di Alta Formazione, consentirà dunque di ampliare le attività formative e culturali all’interno della Casa Circondariale, inserendole in un rapporto più strutturato con il territorio. Il protocollo rappresenta la cornice entro cui, nei prossimi due anni, potranno essere sviluppate le singole iniziative.