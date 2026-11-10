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Progetto di una rete tra i comuni del Vibonese per diffondere la “Casa della Pace” ideato della Fondazione Antonio Emanuele Augurusa e presentato al prefetto Anna Aurora Colosimo. Proposto un “Patto relazionale” aperto ad amministrazioni e associazioni

VIBO VALENTIA – Estendere l’esperienza della Casa della Pace di Filogaso all’intero Vibonese, coinvolgendo Comuni, istituzioni e associazioni in un percorso fondato su responsabilità etica, reciprocità e coesione sociale è l’obiettivo del “Patto Relazionale per la Casa della Pace”, proposto dalla Fondazione Antonio Emanuele Augurusa durante un recente incontro in Prefettura con il capo dell’Utg, Anna Aurora Colosimo.

La delegazione, guidata dal presidente Francesco Augurusa e accompagnata dalla guida spirituale padre Anthony Pizzo, ha illustrato la possibilità di creare una rete territoriale aperta alle amministrazioni comunali e alle organizzazioni locali. Il prefetto ha accolto la proposta, indicando come primo passo la condivisione di valori comuni, da tradurre successivamente in impegni concreti e reciproci.

NEI PROSSIMI MESI INCONTRI CON ISTITUZIONI, SINDACI E ASSOCIAZIONI

La Casa della Pace nasce dalla visione del giovane Antonio Emanuele Augurusa e dal suo percorso di fede e impegno caritativo. L’intento è ora estendere i principi dell’esperienza di Filogaso ad altre comunità, attraverso iniziative condivise.

Nei prossimi mesi sono previsti incontri con istituzioni, sindaci e associazioni per definire il testo del patto e raccogliere le prime adesioni. «Si potrebbe partire da un patto valoriale, etico, tra le aree territoriali della provincia che riconoscono il valore del messaggio della Casa della Pace», ha dichiarato Colosimo, auspicando una successiva evoluzione in un impegno operativo.

All’incontro ha partecipato anche padre Anthony Pizzo, già priore degli Agostiniani del Midwest e legato da una lunga amicizia a papa Leone XIV. Arrivato da Chicago, ha accompagnato la Fondazione in una missione spirituale nei luoghi legati ad Antonio Emanuele. «Tutto questo ruota attorno alla reciprocità e alle relazioni, al nostro legame reciproco e al procedere affiancati», ha sottolineato.

Nel corso del confronto sono stati approfonditi anche i rapporti internazionali della Fondazione, in particolare quelli con gli Stati Uniti. In questa direzione si inserisce l’Augurusa Foundation American Friends Fund, nato con l’apertura della prima sede nordamericana a New York, per raccogliere risorse da destinare ai territori e ai progetti sostenuti dall’ente.

Il percorso si sviluppa dunque su due fronti: la costruzione di una rete tra i Comuni vibonesi e il rafforzamento dei legami internazionali, con l’obiettivo di trasformare i valori della Casa della Pace in relazioni e iniziative condivise.