Vibo, il Comune approva il nuovo Regolamento per la tutela dei diritti degli animali

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Il Comune di Vibo Valentia si prepara a dotarsi di un nuovo Regolamento per la tutela dei diritti degli animali dopo il via libera da parte della Giunta. La pratica adesso dovrà approdare in Consiglio per l’approvazione finale

VIBO VALENTIA – Vent’anni dopo l’ultimo aggiornamento, il Comune di Vibo Valentia si prepara a dotarsi di un nuovo Regolamento per la tutela dei diritti degli animali. La Giunta comunale, guidata dal sindaco Enzo Romeo, ha infatti approvato nella giornata di ieri lo schema del provvedimento, avviando così l’iter amministrativo che dovrà portare alla sua definitiva approvazione da parte del Consiglio comunale.

L’obiettivo è aggiornare le disposizioni comunali alla luce dei cambiamenti intervenuti negli ultimi due decenni, sia sul piano normativo sia rispetto alla crescente sensibilità nei confronti del mondo animale. Un percorso che punta a rafforzare gli strumenti di tutela e a definire regole più attuali per la convivenza tra cittadini e animali sul territorio comunale.

L’IMPULSO DELLE ASSOCIAZIONI ANIMALISTE

A sottolineare l’importanza del passaggio è l’assessore al Randagismo, Francesco Colelli, che ha voluto innanzitutto ringraziare il sindaco e le associazioni animaliste per il contributo offerto durante il percorso di elaborazione del regolamento: «Desidero rivolgere un ringraziamento particolare al sindaco e alle associazioni animaliste che, sin dal giorno del mio insediamento come assessore, hanno sollecitato e sostenuto questo percorso, contribuendo a mantenere alta l’attenzione su un tema così importante», ha dichiarato Colelli.

L’iter, tuttavia, non è ancora concluso. Dopo il via libera della Giunta, lo schema dovrà passare attraverso l’esame delle commissioni consiliari competenti e, successivamente, approdare in Consiglio comunale per la discussione e l’approvazione definitiva.

«Il percorso non è ancora concluso: adesso saranno necessari i passaggi nelle commissioni consiliari e successivamente in Consiglio comunale. Ma un primo, importante passo è adesso compiuto. La macchina è avviata e vogliamo portare a termine questo impegno», ha aggiunto l’assessore.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso intrapreso dall’amministrazione comunale sul fronte della tutela degli animali. Nei mesi scorsi, infatti, il Comune aveva già approvato anche il Memoriale dedicato agli animali, un ulteriore segnale di attenzione verso il rapporto tra la comunità e gli esseri viventi che ne fanno parte.

Un impegno che, nelle intenzioni dell’amministrazione, va oltre il semplice aggiornamento delle disposizioni amministrative. Il rispetto degli animali viene infatti indicato come un dovere collettivo e come uno degli indicatori della sensibilità e della qualità civile di una comunità. Un principio racchiuso anche nella celebre frase attribuita a Mahatma Gandhi: «La grandezza di una nazione e il suo progresso morale si possono giudicare dal modo in cui tratta gli animali».