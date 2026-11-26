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A Mileto arriva la magia del Natale con i mercatini al parco Nicholas Green e intrattenimenti nei vicoli del territorio comunale

MILETO – Mercatini di Natale immersi nel verde del Parco Nicholas Green, vicoli illuminati a festa e il suono antico delle zampogne a scandire l’attesa. Un programma pensato per coinvolgere tutti e cinque i centri del territorio comunale, quello varato dall’Amministrazione guidata dal sindaco Salvatore Fortunato Giordano in vista delle festività 2026. Il programma si avvale del patrocinio gratuito dell’Ente ad Atena Servizi e ad Animazione Eventi 2.0 di Rinaldo Occhiato, partner coinvolti nell’organizzazione delle iniziative, oltre che della collaborazione del GAL Terre Vibonesi. Un progetto che punta su sostenibilità, intrattenimento e riscoperta delle radici locali.

La principale novità di quest’anno riguarda i tradizionali Mercatini di Natale, che lasciano Piazza Italia per trasferirsi all’interno del Parco Nicholas Green, allestiti in collaborazione con Atena Servizi. Una scelta logistica che racchiude un forte valore etico e ambientale: le dieci casette in legno sono state infatti realizzate recuperando il materiale di risulta dalla demolizione della scuola di Paravati, successivamente lavorato all’interno del laboratorio del carcere di Laureana di Borrello.

IL PROGRAMMA

Il taglio del nastro è fissato per domenica 6 dicembre alle 15:30, con apertura continuativa fino all’Epifania. Ad arricchire l’area verde ci sarà anche la “Dimora del camino e della scopa”, spazio tematico curato da Atena Servizi che ospiterà prima Babbo Natale e poi la Befana.

Anche il cuore antico della città si prepara a cambiare volto grazie a “I Vicoli della Magia del Natale”, iniziativa realizzata insieme ad Animazione Eventi 2.0 per esaltare gli scorci del centro storico attraverso addobbi e giochi di luce tradizionali. Proprio tra queste strade, lunedì 7 dicembre, andrà in scena uno degli appuntamenti musicali di punta del cartellone: il concerto del cantautore calabrese Peppe Sapone.

Le luminarie accenderanno le arterie principali di tutte e cinque le frazioni comunali, mentre il sagrato di ogni chiesa sarà illuminato da una stella natalizia, simbolo di unione per le comunità parrocchiali. Spazio infine al folklore più autentico con il ritorno delle zampogne: i suonatori attraverseranno le vie di Calabrò, San Giovanni e Comparni il 23 dicembre, per poi spostarsi a Paravati e Mileto nella giornata della Vigilia.

Nel presentare l’iniziativa, il sindaco Giordano e l’assessore al ramo Francesco Ciccone hanno rivolto un ringraziamento ai partner tecnici e al GAL Terre Vibonesi, nella persona del presidente Vitaliano Papillo, per il sostegno garantito al territorio: «Anche quest’anno, nonostante le ristrettezze di bilancio, siamo riusciti a organizzare un piacevole calendario che ci proietta verso il Natale – hanno dichiarato congiuntamente -. È un programma rivolto soprattutto alle famiglie e ai più piccoli, arricchito da incontri di natura ludica e civile che servono a rallegrare gli animi e a prepararci gioiosamente alle tante celebrazioni religiose che caratterizzano il nostro territorio».