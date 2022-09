Incidente mortale nel Vibonese, perde la vita un motociclista di 55 anni

1 minuto per la lettura

PARGHELIA (VV) – Ancora un incidente mortale lungo le strade vibonesi sempre più insanguinate. L’ultimo in ordine di tempo si è verificato intorno all’1.20 della notte scorsa lungo la ex Statale 522 nel tratto tra Parghelia e Zambrone.

A perdere la vita è stato Gennaro Melluso, 55 anni, agricoltore, residente a Briatico, che si trovava in sella al proprio scooter. Per cause in corso di accertamento, l’uomo ha impattato con una vettura che sopraggiungeva dalla direzione opposta nei pressi di una curva.

Lo scontro è stato tremendo tant’è che purtroppo i tentativi di rianimarlo si sono rivelati inutili. Il corpo è stato quindi trasferito presso la camera mortuaria dell’ospedale di Vibo Valentia, mentre entrambi i mezzi coinvolti nel mortale sinistro sono stati sequestrati dalle forze dell’ordine per gli accertamenti sulla dinamica. Lascia una moglie e due figli.

La salma, questa mattina, è stata riconsegnata alla famiglia.