Acquaro, fermato il presunto truffatore del “finto carabiniere”

I Carabinieri hanno fermato il presunto truffatore del “finto carabiniere”, grazie a videosorveglianza: vittima una donna di Acquaro.

ACQUARO – Fermato un uomo sospettato di essere coinvolto nella truffa del finto carabiniere avvenuta nei giorni scorsi in pieno centro ad Acquaro. A condurre all’identificazione del soggetto, secondo quanto si è potuto apprendere, sarebbero state le immagini raccolte dalle telecamere di videosorveglianza del paese.

L’uomo, di età compresa tra i 40 e i 50 anni e presumibilmente originario della Campania intercettato nella frazione Limpidi da una pattuglia dei carabinieri in normale servizio di perlustrazione. Al momento del fermo si trovava a bordo dell’automobile che sarebbe stata utilizzata per compiere il raggiro. Il sospetto è stato condotto presso la stazione dei carabinieri di Arena, guidata dal maresciallo Giuseppe Manganaro.

CONVOCATA IN CASERMA LA DONNA VITTIMA DELLA TRUFFA DEL “FINTO CARABINIERE”

In Caserma convocata anche la donna truffata per procedere al riconoscimento. Al momento, tuttavia, gli inquirenti mantengono il massimo riserbo: le indagini sono ancora in corso: riserbo sull’identità del fermato e sull’entità della truffa. Intanto, anche alcuni cittadini di Acquaro hanno segnalato di aver ricevuto telefonate sospette simili a quella che ha tratto in inganno la vittima. Questa volta, tuttavia, nessuno è caduto nella trappola e le segnalazioni tempestive hanno contribuito a rafforzare l’azione investigativa. La refurtiva sarà restituita alla legittima proprietaria.

Il fermo del sospetto rappresenta un primo passo importante nelle indagini, ma il clima resta di massima attenzione. La comunità di Acquaro, allertata e più consapevole, continua a collaborare con le forze dell’ordine per prevenire ulteriori raggiri.